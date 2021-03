Makaay in FC Rijnmond: 'Het zegt genoeg dat Linssen in de spits van Feyenoord staat'

Feyenoord kwam volgens Makaay tegen PSV in de eerste helft goed voor de dag. Na de rust zag hij een ander Feyenoord. "In de tweede helft werd er geen bal meer vastgehouden in de voorhoede. Ik had er daarom een spits in gebracht", legt de oud-aanvaller uit.

Het zegt genoeg dat Bryan Linssen in de spits van Feyenoord staat, vindt Makaay. Aan de werklust van de Limburgse aanvaller ligt het volgens hem niet. "Hij is geen spits, maar een linksbuiten", oordeelt Das Phantom. Luis Sinisterra zou volgens Makaay nog beter in de spits kunnen staan dan Linssen.

In het verleden werkte Makaay samen met Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen. Hij heeft nog wel eens contact met de Deense spits, die bij Feyenoord vooral genoegen moet nemen met een reserverol in de Kuip. Toch houdt hij hoop in Jørgensen: "In potentie blijft hij een goede spits."

Rancuneuze gevoelens richting de Rotterdammers heeft Makaay niet. Vorig seizoen moest hij zijn noodgedwongen vertrek bij Feyenoord vanuit de media vernemen. "Ik hoop dat Feyenoord het goed doet. Dat een club een andere keus maakt, dat hoort erbij in het voetbal. Maar dat ik het in de krant moest lezen, dat is jammer."

