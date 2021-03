Roy Makaay over PSV-Feyenoord in FC Rijnmond

Roy Makaay is maandag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig topspits van onder andere Feyenoord en Bayern München zit samen met Emile Schelvis en Sinclair Bischop aan tafel bij presentator Bart Nolles. Uiteraard wordt de topper in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord van zondag uitvoerig besproken.