Het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen is begonnen: "We hebben het heel goed geregeld"

Stemmen in het Stadhuis in Rotterdam

Het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen is begonnen. In Rotterdam zijn vanaf maandag 7:30 uur de eerste 42 stembureaus open gegaan. De eerste kiezers hebben hun stem al uitgebracht. Onze verslaggever gaat langs bij de stembureaus om poolshoogte te nemen bij het coronaproof stemmen.

De eerste kiezer heeft zijn stem al uitgebracht op stembureau 1 in het Stadhuis aan de Coolsingel. "Ik heb goed onderzoek gedaan, ik ga progressief stemmen. Het wordt D66", vertelt hij. Het was geen bewuste keuze om de eerste stemmer van de dag te zijn. "Ik dacht het is wel een mooie dag om vroeg te gaan stemmen."

De stembureaus zijn maandag en dinsdag al deels open om vroeg stemmen mogelijk te maken voor risicogroepen, net als het ouderenuurtje in de supermarkt. Woensdag 17 maart zijn alle 415 stemlocaties open.

'We hebben het heel goed geregeld'

Ook voor de Rotterdamse kiezers zijn dit jaar voorbereidingen getroffen om coronaproof te stemmen."We hebben het heel goed geregeld", vertelt voorzitter van het stembureau Stadhuis, Ismail Amezian, "De stembureaus zijn heel ruim en breed, voor iedereen toegankelijk en hartstikke veilig."

De stemlokalen moeten dit jaar minimaal 100 vierkante meter zijn om drie stemhokjes anderhalve meter uit elkaar te plaatsen. Daarnaast zijn er veilige looproutes ingericht om afstand te bewaren en zijn er kuchschermen en palen met desinfecterende gel geplaatst.

Op de straat voor het stembureau staan wachtplekken aangegeven en wordt gevraagd afstand te houden. Voordat je het lokaal ingaat, attendeert een beveiliger de kiezer op een mondkapje. Ben je die vergeten? Dan heeft het stembureau ze ook. Eenmaal binnen vraagt een stemlid of je klachten hebt. Is dat niet het geval dan kan het stemmen beginnen.

Tussentijds worden de stemhokjes ook nog gereinigd met schoonmaakdoekjes. "Ik maak iedere keer netjes het stembureau schoon. Ik probeer het na iedere kiezer te doen, maar in principe moet het elke 30 minuten", vertelt een stemlid van het stembureau aan de Kipstraat.

Voorzitter Amezian is niet bang voor verspreiding van het coronavirus bij het stemmen. "Uiteraard niet. Het is een groot goed om te mogen stemmen. Uiteraard moeten er ook mensen zijn om dat in goede banen te leiden, daar hebben wij voor gekozen."

Het scheelt dat de stembureaus veel maatregelen hebben getroffen. "We zijn op alles wel voorbereid. Stembureauleden hebben goede instructies gekregen", vertelt Astrid Dragt van het verkiezingsbureau aan de Binnenrotte.

Stemmen via de post of vanuit de auto

Stemmen is dit jaar ook mogelijk via de post of in een stemstraat. "We waren heel blij dat vanmorgen de eerste auto zich meldde bij de stemstraten bij de Kuip en het Meijersplein", vertelt Dragt. "We hebben twee grote stemstraten opgebouwd en daar zijn we wel heel trots op." Kiezers kunnen bij de stemstraat via de fiets-, auto- en wandelroutes stemmen.

Volgens het verkiezingsbureau heeft 35 procent van de 70-plussers in de gemeente Rotterdam gebruik gemaakt van het poststemmen. "Dat is toch handig. Voor mij was het niet nodig geweest, maar ik dacht ik zal het proberen zo", vertelt een poststemmer. Dat het niet iedereen is gelukt om stem goed uit te brengen via de post snapt hij niet. "Dan moet je echt gek zijn, het is zo simpel als wat." De stemmen worden opgeslagen in een grote zeecontainer in Ahoy, de poststemmen zijn daar al.

Daarnaast kunnen mensen nog stemmen via een machtiging. "Je mag maximaal drie machtigingen bij je hebben, maar dat mag alleen als je zelf ook stemt op dat moment", vertelt de voorzitter van het stembureau aan de Kipstraat. Mensen die al een poststem hebben uitgebracht, kunnen daarom niet meer gemachtigd worden.