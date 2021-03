Van Nelle-fabriek twee dagen dicht vanwege stop met prikken AstraZeneca-vaccin

De vaccinatiestraat in de Van Nelle-fabriek is maandag en dinsdag gesloten omdat vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin de komende twee weken uit voorzorg zijn gestopt. In de vaccinatiestraat bij de fabriek zouden de komende twee dagen zorgmedewerkers worden gevaccineerd.

De Van Nelle-fabriek gaat woensdag weer open. Vanaf dan wordt met het Pfizer-vaccin geprikt. Op dat moment worden niet de mensen ingeënt die nu zijn afgebeld. Wanneer zij weer aan de beurt komen, is nog niet bekend en wordt landelijk bepaald.

In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt onder meer met dit AstraZeneca gewerkt op de locaties in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam en in Spijkenisse. Daar zijn in totaal 2086 afspraken geschrapt. In Zuid-Holland-Zuid zijn 240 afspraken geannuleerd op de locaties Dordrecht en Gorinchem. De Van Nelle-fabriek sluit, maar de overige locaties blijven open.

In Capelle aan den IJssel wordt donderdag in een sporthal een nieuwe vaccinatielocatie geopend. Ook hier zou het AstraZeneca-vaccin worden gebruikt. De nieuwe locatie gaat wel open, maar gaat in plaats van het AstraZeneca het Pfizer-vaccin gebruiken.

AstraZeneca-vaccin uit voorzorg niet meer in gebruik

Het ministerie van Volksgezondheid meldde zondagavond dat het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg niet gebruikt wordt tot en met 28 maart. Verschillende landen stopten de afgelopen dagen al met het inenten van hetzelfde vaccin, door meldingen van trombose.

De GGD'en, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en branchevereniging Nederlandse GGZ zijn door het RIVM geïnformeerd over de stop. Afspraken die al gemaakt zijn voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin worden afgezegd. Mensen die een afspraak hadden staan, ontvangen een sms en worden afgebeld.