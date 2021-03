Podcast Rijnmond: 'De wedstrijd tegen PSV tekent het seizoen van Feyenoord'

Feyenoord schoot zondag in Eindhoven niets op met het 1-1 gelijkspel tegen PSV. Presentator Frank Stout, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os hadden in elk geval genoeg om te bespreken over deze topper. "Dat is het verhaal van dit seizoen", verwijst Van Os naar het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft van de Rotterdammers.

Volgens Van Os wordt de wisselvalligheid van Feyenoord vrijwel iedere week in één wedstrijd gestopt. "Feyenoord is deze week de grote verliezer. Vitesse en AZ hebben namelijk gewonnen. Had je het PSV nog moeilijk willen maken, dan had deze topper gewonnen moeten worden", zegt Bischop op zijn beurt.

Stout merkt op dat Feyenoord-trainer Dick Advocaat slechts één keer wisselde tegen PSV. Bischop vermoedt dat de coach van de Rotterdammers het gelijkspel wilde veiligstellen. Ook haalt de Feyenoord-watcher de uitspraak van Advocaat aan, die aangaf dat Lutsharel Geertruida nog voor de winst wilde gaan. "Ik denk dat Advocaat én Geertruida allebei gelijk hebben", oordeelt Van Os.

Fer

Ook zoomden de mannen van de FC Rijnmond Podcast in op de positie van Leroy Fer. De middenvelder zat heel de wedstrijd op de bank bij Feyenoord. Van Os vraagt zich af of de Rotterdammers zonder Fer moeten gaan spelen.

"Op basis van de laatste weken zou ik zeggen van wel. Die waren van Fer niet goed", zegt Bischop. Ook Van Os vindt Fer niet overtuigend. "Ik vind hem eerder vertragen dan versnellen."

'Hopelijk gaan we nu meer voetbal bij Sparta zien'

Op Het Kasteel won Sparta de belangrijke thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0). Na deze zege staat de ploeg uit Rotterdam-West steviger aan de bovenkant van het rechterrijtje.

Van Os benadrukt dat Sparta belangrijke punten heeft gepakt tegen drie directe concurrenten. "Maar drie keer was het wel hemeltergend slecht", vindt Bischop, die de drie afgelopen wedstrijden van de Rotterdammers zag. "Er stond wel een vechtmachine. Maar ik hoop dat we wat meer voetbal gaan terugzien, nu Sparta na deze reeks veilig is."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!