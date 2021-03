Horeca is hun lust en leven, maar het kan al een jaar niet: ondernemers over de sporen die een jaar corona achterlaat

Het was zondag 15 maart 2020 klokslag 18:00 uur: de dag dat de horeca halsoverkop de deuren moest sluiten. Wat volgde kon geen van hen voorspellen, maar hoe langer de impact van corona duurde, hoe minder leuk het werd. Een jaar met weinig ups en veel downs: drie horecaondernemers uit de regio blikken terug. Over de sporen die één jaar corona bij hen achterliet.

Bierglazen klonken, mensen kusten en knuffelden en hard gelach hoorde je boven de muziek uit: mensen namen het er - op de dag van de sluiting - nog even van in De Schouw. In het befaamde Rotterdamse café op de Witte de Withstraat waar Tineke Speksnijder al jarenlang eigenaresse van is. Alleen die gezelligheid bleek aan het begin van de avond van korte duur.

Eerste sluiting maart

Om nog geen twintig minuten voor zes kondigde premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan dat de horeca drie weken zou sluiten, vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Tineke herinnert zich de abrupte sluiting maar al te goed. “Ik vond het eigenaardig, we kregen 20 minuten de tijd om mensen weg te sturen. Zeg dat dan eerder.”

Het was een fikse tegenvaller, maar drie weken dichtgaan – zoals toen de voorspelling luidde – was nog te doen. Dat vond Tineke ook. Ze verwelkomt maar wat graag mensen in haar café en kijkt er al maandenlang naar uit weer achter de bar te staan, maar klagen, nee dat doet zij niet. Dat heeft geen zin, vindt ze.



Drie weken werden drie maanden

Alex Verburgh, eigenaar van restaurant Post in Dordrecht, werkt onder hetzelfde motto. De sluiting choqueerde hem, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. “We hebben als gekken gewerkt in die drie weken. We waren druk aan het boenen en poetsen. En we zijn heel snel begonnen met een take-away service.” Naast restaurant Post, is Alex ook eigenaar van de restaurants Oliva en Gusto in Rotterdam.

De drie weken werden drie maanden. De horeca bleef tot 1 juni gesloten. Mentaal bleef Alex er sterk onder tijdens die eerste lockdown. “In juni gaan we weer open, dan is het leed geleden”, dacht hij.

Ook Tineke vond de eerste lockdown nog te doen. Ze noemt het zelfs een ‘beetje magisch’, vanwege de surreële sfeer. “Ik ging dan op een vrijdagmiddag fietsen en zag twee mensen lopen op een zonovergoten Coolsingel. Op vrijdagmiddag hé”, herhaalt ze.

Tweede sluiting half oktober

De voorspelling van Alex dat de horeca in juni weer openging, kwam uit. Maar het leed was nog niet geleden. Die tijdelijke opening in de zomer leverde Alex weliswaar een buffer op qua geld, maar de bloeddruk ging half oktober weer flink omhoog. "Ik kreeg er enorm veel stress van. Veel meer dan tijdens de eerste lockdown."

Half oktober was het moment dat de horeca voor de tweede keer de deuren moest sluiten. “Die eerste periode overleven we wel dachten we, maar continu werd de situatie slechter. Dat merkten we ook aan onze bankrekening. Daarin zat een soort draaikolk”, zegt Alex.

'Voelde mij zwaar klote'

Eigenaar Fred de Groot zag zijn situatie zelfs zo verslechteren dat hij afgelopen januari de stekker eruit trok. Fred, een horecaman in hart en nieren, had 21 jaar lang met veel plezier het sportcafé de Boog in Krimpen aan den IJssel gerund, maar de corona hakte er zodanig in dat hij geen andere uitweg zag.

Een dag voor de sluiting in maart had hij het nog 'lekker druk' gehad, vertelt hij. Maar dat was de dagen erna wel anders. “Je werkt 70 tot 80 uur per week en gaat ineens naar nul. Ik voelde mij zwaar klote.”

De inkomsten van het café liepen terug en overstappen naar een take-away service zag Fred niet zitten. Hij moet het namelijk vooral hebben van de live-muziek en evenementen en dat was ten strengste verboden. De tijdelijke opening vanaf juni bezorgde hem weer wat geld, maar het was niet genoeg. Vanaf half oktober ging het bergafwaarts. Fred hakte de knoop door. “Ik wilde eind april al in gesprek met de gemeente over de beëindiging van mijn huurcontract, maar in oktober wist ik het zeker. Per 1 januari stop ik ermee.”

Fred werkt nu als bezorger van Albert Heijn. Hij brengt boodschappen rond, vertelt hij, na 28 jaar ondernemersschap. Maar komend uit een familie waar iedereen altijd werkte, heeft hij daar geen moeite mee. "Ik moet door."

Een jaar corona

Eén jaar corona hakt erin, ook bij Tineke en Alex. Maar afscheid nemen van hun bedrijf doen en hoeven zij nog niet. “Tien, Tien, hoe zijn we nou in deze situatie terecht gekomen”, zeggen collega’s wel eens tegen de Rotterdamse. Tineke blijft ze het antwoord schuldig. Ze weet het, als zovelen, niet.

Ze kijkt uit naar de toekomst. Om weer achter de bar te staan, mensen niet te wijzen op de anderhalve meter afstand en te praten met onbekenden. Horeca hoort bij haar leven, zegt ze.

Of de horeca 31 maart opengaat, moet ze nog maar zien. Hetzelfde geldt voor Alex met zijn Dordtse en Rotterdamse restaurants. "Het zou mooi zijn hoor, maar er moet eerst iets gebeuren voordat ze gaan omdenken. Ik gok dat we pas ergens in mei wat gaan doen."

Tineke wil vooral één ding: “Opengaan en openblijven. Een derde keer dichtgaan, wordt mij te veel. Ik heb de moed al die tijd erin gehouden. Ik ben niet in een depressie beland, maar als ik nu na een paar weken weer dicht moet, is de fut eruit.”