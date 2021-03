Rotterdamse Veerhaven voor het eerst in 15 jaar helemaal leeg, baggerwerkzaamheden van start

De Rotterdamse Veerhaven is van maandag 15 maart tot 23 april gesloten in verband met werkzaamheden. De haven wordt gebaggerd, zodat schepen met een flinke diepgang weer kunnen aanmeren.

Omdat de Veerhaven een getijdenhaven is, zijn de werkzaamheden hard nodig. Door rivierslib is de haven in de loop van de tijd steeds ondieper geworden en dat kan een gevaar vormen voor schepen.

Een baggerschip zorgt er de komende weken voor dat de haven tussen de 3,65 meter -NAP tot 4,65 -NAP diep wordt. Maar om dat te realiseren, hebben alle schepen de haven moeten verlaten.

"De haven is leeg en er ligt een imposant schip te baggeren", vertelt havenmeester Else Wagemakers. Dat is zeldzaam. De laatste keer dat er geen schepen in de Veerhaven lagen, was in 2006 toen er plaats werd gemaakt voor schepen die deelnamen aan een zeilrace.

Verdeeld over andere havens

De schepen die normaal in de haven liggen zijn nu verdeeld over verschillende havens in Rotterdam, zoals de Leuvehaven en de Museumhaven. Andere schepen maken gebruik van de werkzaamheden en zijn zelf ook voor onderhoud naar de werf. "En er zijn er ook die zijn gewoon even varen. Dat is ook fijn als dat kan", legt Wagemakers uit.

Na de werkzaamheden keren alle schepen weer terug naar hun vertrouwde wateren en blijft de Veerhaven de thuishaven voor historische zeegaande schepen.