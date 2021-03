Eerland ondanks olympisch ticket in de wachtkamer voor Tokyo

Britt Eerland heeft maandag in de Qatarese stad Doha een nominatie gepakt voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokyo. De Schiedamse tafeltennisster rekende in de finale van het OKT met 4-0 (11-5, 12-10, 12-10 en 11-7) af met Galia Dvorak uit Spanje. Alleen is het nog niet zeker of Eerland daadwerkelijk naar Japan mag.