Aboutaleb vindt vroeg stemmen en stemmen per post een blijvertje

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet veel voordelen in het stemmen per post en het vroeg stemmen. Hij zou wel willen dat dat ook na corona mogelijk blijft. Bij het poststemmen dan niet alleen voor 70-plussers, maar voor iedereen.

Burgemeester Aboutaleb: "Ik vind poststemmen eigenlijk een fantastische uitvinding. Ik zou niet weten waarom het voor 70-plus alleen zou moeten. Nu in deze periode is daar een reden voor. Dat is een categorie kwetsbare mensen rondom corona. Maar als corona er niet meer is, zou het eigenlijk voor iedereen geldig moeten zijn."

Het vroeg stemmen, zoals maandag en dinsdag gebeurt, zou volgens de Rotterdamse burgemeester een oplossing zijn voor stemmers die op de verkiezingsdag niet kunnen en die liever geen volmacht aan iemand willen geven. Na de verkiezingen wordt er geëvalueerd door het ministerie.

Ronde langs stembureau's

Aboutaleb bezocht vandaag het stembureau aan de Millinxstraat in Rotterdam-Zuid. Daarna ging hij langs in Ahoy waar woensdag een groot deel van de stemmen geteld zullen worden. Aboutaleb: "Ik ben hier om onze mensen een hart onder de riem te steken, die hier hard werken om het stem- en telproces goed te laten verlopen. Ook kijk ik als burgemeester of alles volgens de coronamaatregelen gaat. Het ziet er goed uit".

Poststem geldig?

In Ahoy worden de spullen voor de stembureau's samengesteld. Ook worden hier in een aantal zeecontainers de poststemmen bewaard. Geteld worden ze pas op woensdag. Nu wordt er wel alvast beoordeeld of ze geldig zijn.

Marja van de Veer van de gemeente Rotterdam: "De eerste enveloppe wordt geopend en er wordt gecheckt of de inhoud compleet is. Ze kijken of er een stempas in zit en een enveloppe met een stembiljet. Als dat er in zit, dan zijn ze oké".

Verkeerd verstuurd, dus ongeldig

Maar er blijkt dat toch een aantal poststemmers een fout heeft gemaakt, waardoor de stem ongeldig is. Burgemeester Aboutaleb: "De ongeldigheid zit er met name in dat mensen de stemoproep en het biljet in één enveloppe hebben gedaan, maar de stemoproep had in een aparte gemoeten".

Om hoeveel ongeldige stemmen het in Rotterdam gaat is nog niet bekend. Dat is pas woensdag duidelijk.

Burgemeester Aboutaleb: "De enige zorg die ik heb bij briefstemmen is of je als een stempas en een stembiljet in één enveloppe zitten of je dat toch niet als een geldige stem zou kunnen verklaren in de toekomst. Er ligt nu een wet, die dit regelt, dus dat kunnen we niet zomaar anders interpreteren. Maar wellicht dat we dat in de toekomst beter kunnen organiseren".