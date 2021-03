Basisschool zet mindfulness in om kinderen beter te leren focussen: 'Het is best raar maar het helpt wel'

Het wordt het dagelijkse recept: de schooldag starten met een training mindfulness. Op basisschool Christophoor in Rotterdam-Zuidwijk was er al aandacht voor ontspanningsoefeningen maar nu gaan ze dat dagelijks minimaal vijf minuten doen. Doel is om stress weg te nemen en kinderen beter te laten concentreren.

De Onderwijsinspectie zegt nee tegen yoga en mindfulness en wil dat alle aandacht uitgaat naar taal en rekenen omdat het niveau van deze basisvaardigheden achteruitgaat. De Christophoor ziet dat anders. Mindfulness versterkt juist het leervermogen van kinderen.

Bekijk de reportage in de video hieronder.



"Het gaat over je leren concentreren en leren je aandacht ergens op te focussen", vertelt schooldirecteur Ria Post. "Dus ook al word je afgeleid, dat je dan leert hoe je weer terug kan komen en weer kan concentreren op je rekensommen of de juffrouw die uitlegt hoe je een woord moet schrijven." Bovendien krijgen de scholen in Rotterdam-Zuid extra geld van het Rijk en de gemeente Rotterdam om kinderen bij te spijkeren en achterstanden in het onderwijs te verkleinen. Van die miljoenen euro's worden er al extra lesuren aan lezen, schrijven en rekensommen gegeven.

Alle kinderen moeten eraan geloven

De klankschaal klinkt voortaan in alle klaslokalen en dan zie je kinderen met ogen dicht, in kleermakerszit, zich concentreren op adem in adem uit. Vanaf de jonkies van zes jaar in groep drie tot aan de dertienjarigen in groep acht. Ze moeten er allemaal aan geloven.

Ik vind het super fijn en dan kan ik ook super rustig blijven zesjarige Cassidy

In groep drie geeft kikker Kees het goede voorbeeld; op afbeeldingen doet hij alle ontspanningsoefeningen voor. Het enthousiasme bij de kleintjes straalt er vanaf. "Ik word super rustig en ik vind het super fijn", vertelt de zesjarige Cassidy.

Coronapandemie maakt mindfulness nodig

In het begin van het schooljaar is de Christophoor school gestart met mindfulness in de onderbouw en dat wordt nu uitgebreid naar de bovenbouw. "Kinderen hebben te maken met heel veel prikkels en dat gaat niet altijd gepaard met positieve gevoelens", vertelt de schooldirecteur. De coronapandemie is mede aanleiding om intensiever op school in te zetten op rust, focus en zelfvertrouwen. De school heeft twee professionele mindfulness-trainers in huis gehaald om lessen te verzorgen. Daarnaast gaan de juffen en meesters dagelijks met hun groep de oefeningen herhalen.

Hier kan je heel relaxed van worden tienjarige Kayky

Groep zeven is deze week voor het eerst gestart met ademhalingsoefeningen. Ook hier klinkt een gong en moeten de ogen dicht. Even wennen vinden de kinderen. "Het is wel raar maar het helpt wel", zegt de elfjarige Domenica. "Hier kan je heel relaxed van worden", beaamt de tienjarige klasgenoot Kayky. Als voorbeeld noemen ze dat ze zo leren minder zenuwachtig te worden van een toets.

Mindfulness is niet iets tijdelijks voor de Christophoor school in Zuidwijk, het wordt een vast onderdeel van het onderwijsprogramma. En daarmee gaat de school niet op de zweverige toer. "Als je door de school loopt, dan zie je dat ze meedoen met de oefeningen alsof het heel gewoon is. En na één keer merk je al dat je er baat bij hebt. En dat is alles behalve zweverig", zegt de schooldirecteur.