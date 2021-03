Mark Harbers (VVD): 'Wil me vooral inzetten voor de mensen in Rotterdam'

Aan ervaring zal het bij Harbers niet ontbreken. De Rotterdammer heeft een decennialange politieke carrière achter zich liggen die in de deelraad begon van Kralingen-Crooswijk. Ook zat Harbers in de gemeenteraad van Rotterdam, was hij wethouder in de stad en vervulde hij de rol van staatssecretaris. Op dit moment zit hij in de Tweede Kamer.

Hoewel de VVD er goed voor staat in de peilingen, zijn verkiezingen volgens Harbers nooit ontspannen. "Iedere stem moet je verdienen. Dat is wekenlang hard werken." Volgens de politicus was hij de afgelopen weken aanwezig bij zeker veertig debatten.

Woordvoerder energie en klimaat

Harbers is woordvoerder voor energie en klimaat en daarom gingen de debatten waar hij aanwezig was vooral over het klimaatbeleid. Volgens Harbers kunnen de vragen die het klimaat oproept ervoor zorgen dat de debatten 'aardig kunnen knetteren'.

Ook denkt de Rotterdammer dat het klimaatbeleid en energietransitie alleen kunnen slagen als alle 17 miljoen Nederlanders meedoen. Niet alleen de koplopers. "Dat betekent dat je de kosten netjes moet uitsmeren over de komende 29 jaar die we hebben om dat klimaatdoel te bereiken. Dan kun je het ook in behapbare stapjes doen."

Daarnaast pleit de VVD volgens Harbers voor een warmtefonds waaruit je investeringen in duurzaamheid (in je huis) kunt financieren. "Als het goed is, verdien je dat later weer terug door een lagere energierekening."

Behapbare stappen

Maar kunnen we nog wel 29 jaar wachten? Verschillende partijen en milieudeskundigen zeggen dat we die tijd niet hebben. Harbers zegt daarover: "Bedenk je eens even dat we hebben afgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn in Nederland. Dat lukt alleen als je behapbare stappen maakt. Als je te snel wilt gaan, krijg je te maken met belemmeringen. We hebben 17 miljoen woningen waar iets mee moet gebeuren, hé."

Ook moeten we af van fossiele energie. Een van de mogelijkheden is overgaan op kernenergie. "Het is kijken hoe we in de toekomst aan goede en betaalbare energie komen. Wind- en zonne-energie zijn prachtig, maar je ziet dat het ook leidt tot weerstand van de omgeving als je op land windmolens of grote zonnevelden plaatst." Ook ben je voor je energievoorziening afhankelijk van het waaien van de wind of schijnen van de zon, zegt Harbers.

Dus moet je volgens de Rotterdammer ook iets achter de hand hebben om stabiel te kunnen voorzien in je elektriciteitsvoorziening. Dan is kernenergie een goede oplossing, vindt hij, want daarbij komt ook geen CO2 vrij.

De vervolgvraag luidt: komt er een kerncentrale in onze regio? "Sinds mensenheugenis zijn er al drie plekken aangewezen, waaronder de Maasvlakte. Maar we hebben ook aan meerdere gemeenten gevraagd welke mogelijkheden zij zien op hun grondgebied."

Staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Harbers was van 2017 tot 2019 ook staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met onder meer Vreemdelingenzaken in zijn portefeuille. Hij vindt dat, om migratie aan te pakken, het belangrijk is met andere EU-landen afspraken te maken. "Je kan migratie nooit in je eentje oplossen. Maar de meeste Europese landen worstelen hiermee. Stapje voor stapje kom je er met elkaar."

Een van de speerpunten van de VVD is het korter maken van de procedures. "Dat betekent in de praktijk dat je soms tegen mensen zegt: oké, je hebt één procedure gehad of je hebt zelfs nog een tweede. Maar als de einduitkomst is dat je geen recht hebt op een verblijfsvergunning, dan moet je daar de procedure stoppen."

Hetzelfde geldt voor vertrek. "Het is soms lastig bij sommige landen van herkomst medewerking te krijgen. Tegelijkertijd is het ook zo dat iedereen die het land wil verlaten, altijd aan een paspoort kan komen. Maar mensen doen dat vaak niet, omdat ze dat niet willen. Je zult moeten ontmoedigen dat je in Nederland nog een bestaan kunt opbouwen als je hier nog illegaal bent."

Toekomst van het land

Een voorkeur voor de Tweede Kamer of het kabinet heeft Harbers niet. "Ik ben op m'n best als ik mij in kan zetten in de politiek. Ik wil vooral dingen bereiken voor mensen en de toekomst van dit land. Hoe dan ook ga ik mij vier jaar inzetten voor Nederland, maar vooral voor de mensen in Rotterdam."