Fins biobrandstofbedrijf Neste wil nieuwe raffinaderij openen in Rotterdamse haven

Het Finse biobrandstofbedrijf Neste wil in de Rotterdamse haven een nieuwe raffinaderij bouwen voor het uitbreiden van de productie voor duurzame brandstoffen. De bouw gaat zo'n 1,5 miljard euro kosten en levert ongeveer 100 banen op.

De algemeen directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein, is blij met de komst en trots op het feit dat Rotterdam de tweede Europese thuishaven voor Neste mag zijn.

Neste had behalve Rotterdam ook het Finse Porvoo op het oog voor de miljardeninvestering. Porvoo is nu afgevallen. De definitieve beslissing voor de bouw is nog niet genomen. Dat gebeurt eind 2021, begin 2022.

Impuls aan duurzame energiebronnen

Volgens Castelein geeft de uitbreiding een enorme impuls aan de overgang naar duurzame energiebronnen in de Rotterdamse haven. Ook is het voor hem een bevestiging dat Rotterdam een geschikte locatie is voor dit soort bedrijven.

Het grote geldbedrag gaat naar de investering van een fabriek die de productie voor duurzame brandstoffen in één klap verdubbelt. Hierdoor komen er 100 banen vrij, maar kan ook ongeveer 3,5 miljoen ton extra CO2 uitstoot per jaar worden bespaard, meldt het Havenbedrijf.

Hernieuwbare brandstof

Neste maakt hernieuwbare brandstof voor vliegtuigen en diesel voor auto's. Het bedrijf staat bekend als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld.

Het bedrijf heeft productielocaties in drie Nederlandse plaatsen: Sluiskil, Vlaardingen en Rotterdam. Begin maart rondde het bedrijf de overname van de in Rotterdam gelegen Bunge Loders Crocklaan raffinaderij af. Hiermee willen ze de capaciteit van grondstoffen sneller kunnen uitbreiden.