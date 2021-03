Opwarmbare en boterzachte sekspoppen uit Rotterdam in trek door corona

"Mag ik even aan haar borsten voelen?" Die vraag is in de winkel van Linda geen probleem. De Rotterdamse verkoopt sekspoppen en merkt dat de vraag naar de vrouwen is gestegen nu sekswerkers niet mogen werken.

De dames in de winkel van Linda zijn er in alle kleuren en maten, waardoor er voor iedere smaak wat wils is. Ook hebben ze allemaal een naam. "Dit is Tanja", vertelt Linda enthousiast. "Ze is 1.58 en weegt 33 kilo. Dat is een 'lichtgewichie'." Melanie is volgens Linda 'een wat forsere dame'. "Die hebt wat grotere borsten." En Jade is een beetje 'sporty'. "Ze heeft best wel een mooi strak buikje."

Alle delen van het lichaam kunnen in een gewenste positie bewogen worden



Zachte borsten

De dames zien er niet alleen goed uit, ze zijn ook heel realistisch. Onze verslaggever voelt aan de borsten van een van de dames: "Ja, die zijn wel heel zacht", zegt hij lachend. Linda laat zien dat je alle vingers en zelfs de handen van de poppen kunt bewegen.

Dames in de showroom van de Lovedoll Store



Maar dat is niet alles. Je kunt de dames zelfs verwarmen. En mocht je het willen weten; ook aan de binnenkant van de vrouwen is gedacht. "Er zit een structuur. Het is geen hol gat waar je niets van voelt", legt Linda uit.

Seksuele voorlichting

Toch is seks niet het enige doeleinde van de poppen. "We hebben ook klanten van een instelling die de poppen gebruiken om seksuele voorlichting te geven. En er zijn mensen die ze niet als een 'seksdoll' zien, maar echt als een maatje. Gewoon gezellig op de bank een filmpje kijken."

Goedkoop is een filmpje kijken met zo'n Tanja, Melanie of Jade niet; voor een pop betaal je tussen de 1300 en 1500 euro.