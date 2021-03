Verkoop van realistische sekspoppen trekt aan door corona

In een geblindeerd pand aan de Pleinweg huist Rotterdams enige sekspoppenshowroom. In de Lovedoll Store kunnen klanten realistische sekspoppen in levende lijve bekijken. Er hangt wel een prijskaartje aan vast. Voor een pop wordt de portemonnee tussen de 1300 en 1500 euro lichter.

De poppen zijn zeer gedetailleerd hebben zelfs namen. ‘Jade' heeft een Aziatisch uiterlijk en is sportief gebouwd. “Ze heeft een mooi strak buikje”, zegt Linda. ‘Melanie’ is een wat grotere dame met grote borsten en ‘Tanja’ is een lichtgewicht van 1,58 en 33 kilo. Ze kunnen in elke positie gebogen worden en zelfs met een element verwarmd worden.

Alle delen van het lichaam kunnen in een gewenste postie bewogen worden



Maatje

De vrouwelijke namen versterken de fantasie rondom deze poppen. Maar deze dames vervullen ook een ander doel: instellingen gebruiken deze poppen bij de seksuele voorlichting voor bijvoorbeeld mensen die blind zijn. “Er zijn ook mensen die ze niet als seksdoll zien, maar als maatje. Ze worden niet alleen voor seks gebruikt.”

Dames in de showroom van de Lovedoll Store



Door de maatregelen kunnen sekswerkers hun vak niet meer uitoefenen. Volgens Linda heeft dit direct effect op de verkoop van de sekspoppen. “We hebben meer contact met mensen en de verkoop is gestegen.” Een nadeel van de pandemie is de trage levering. Volgens Linda is de toekomst sekspoppen die kunnen praten. “Ze bestaan al maar wij verkopen ze niet omdat daar een te hoog prijskaartje aan hangt."