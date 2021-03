Softskills zijn belangrijker dan vroeger: 'Goed kunnen communiceren is heel belangrijk'

"Softskills, zoals goed kunnen luisteren, kan je in veel beroepen goed gebruiken", zegt Rijnmondexpert Jasmijn Mioch.

Softskills en hardskills, het zijn termen die je in 2021 niet meer kunnen ontgaan. De nadruk op de de zachte vaardigheden lijkt steeds belangrijker te worden, naarmate de wereld ook steeds sneller verandert. Dat zegt onze Rijnmondexpert Jasmijn Mioch, adviseur in leren en ontwikkeling. "Goed luisteren komt altijd goed van pas."

Iedereen kent de zachte vaardigheden wel, zegt Mioch. Vasthoudendheid, flexibiliteit, goed kunnen luisteren, nieuwsgierigheid en creatief: het is een greep uit de kenmerken die behoren tot de softskills. Die zijn belangrijk, als je bijvoorbeeld een keer wilt overstappen naar een andere baan, legt ze uit. "Aan de hardskills, zoals het beschikken over technische vaardigheden, heb je dan niet zoveel. Aan de softskills wel."

'Het is niet soft om goed te kunnen luisteren'

Softskills zijn altijd al belangrijk geweest, maar nu nog belangrijker dan vroeger, vindt Mioch. "We zien nog meer het belang ervan in." Van de term softskills houdt Mioch eigenlijk helemaal niet. Het is namelijk niet soft om goed te kunnen luisteren.

"Je kan dat in veel beroepen heel goed gebruiken", benadrukt ze. "Werkgevers letten er ook op. De wereld verandert snel, waardoor sommige kennis achterhaald kan zijn, maar goed kunnen luisteren komt altijd goed van pas."

Eén van de belangrijke vaardigheden die je kunt hebben, is goed communiceren, zegt Mioch. Maar tegelijkertijd moet je ook kijken waar jouw talenten en krachten liggen. "Die moet je zien te benutten en ontwikkelen."

Ook raadt ze aan om, mocht je bijvoorbeeld willen veranderen van baan, de softskills wel op je curriculum vitae te zetten. "Kijk goed wat er in de sollicitatie wordt gevraagd. Lieg niet, want dan val je door de mand. Kijk wat je kunt gebruiken."

"En laat tegelijkertijd zien dat je geïnteresseerd bent om die zachte vaardigheden te leren. Dat vinden werkgevers prettig: dat vermogen tot reflectie en willen leren."