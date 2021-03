Nederlandse politie kamt loods in Antwerpse haven uit op zoek naar vermiste cokemadame

De Nederlandse en Belgische politie hebben in de haven van Antwerpen een loods uitgekamd in de zoektocht naar de vermiste Naima Jillal. De 52-jarige vrouw verdween in 2019 spoorloos. Ze was een belangrijke speler in de Nederlandse drugswereld. In december werd bekend dat Rotterdammer Roger P., alias Piet Costa, mogelijk achter haar verdwijning zit.

Naima Jillal wordt ook wel 'Tante' genoemd. Ze was een van de weinige vrouwen met een hoge positie in het criminele milieu. Ze stapte in oktober 2019 in een auto in Amsterdam en is sindsdien spoorloos. Het vermoeden is dat ze is 'weggemaakt', omdat ze verantwoordelijk wordt gehouden voor de onderschepping van partijen coke door justitie, onder meer in de Rotterdamse haven.

Justitie gaat ervan uit dat Naima niet meer leeft. Volgens verschillende media circuleren tussen ciminelen beelden circuleren waarop ze dood te zien is.

Dagblad NRC onthulde in december vorig jaar dat justitie onderzoekt of Piet Costa achter haar verdwijning, dan wel dood, zit. De twee zouden jarenlang zaken met elkaar hebben gedaan.

P. wordt ook verdacht betrokken te zijn bij de bouw van 'martelcontainers' voor de onderwereld in Wouwse Plantage. [article:https:201871:Drugsverdachte 'Piet Costa' drie maanden langer vast]

Hoe de politie bij de loods terecht is gekomen, is niet bekend. Eerder is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip over de verblijfplaats van Jillal. Bij het onderzoek in de loods aan de Haïfastraat in Antwerpen zijn speurhonden ingezet en is de grond deels afgegraven, gezeefd en onderzocht.

Van de vrouw zijn volgens de politie geen sporen aangetroffen. Wel zijn een handtas en kledingstukken gevonden. Onderzocht wordt of die van Naima Jillal waren.