Poolse slijterij in Rotterdam-West opnieuw beschoten

De Poolse winkel die zondagavond in Rotterdam-West doelwit was van een beschieting, is maandagavond opnieuw beschoten. Het gaat om een slijterij op de Franselaan.

Meerdere omwonenden maakten maandag rond 22:30 uur melding dat er geschoten was. Hoeveel keer dat was, is niet duidelijk, de aantallen lopen in de getuigenverklaringen uiteen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er kogelhulzen gevonden.

Niemand raakte gewond bij de beschieting. De schutters zijn in een auto gestapt en zijn sindsdien spoorloos.

De winkel werd zondag ook beschoten. Agenten die ter plaatse kwamen, vonden toen in de ruiten twee kogelgaten. De eigenaar van de winkel liet weten niet te weten wie er achter de beschieting zat. Hij wordt niet bedreigd, zei hij.