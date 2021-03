Rotterdammer (21) aangehouden voor beschieting Poolse supermarkt in Rotterdam-West

In gesprek met de politie over de beschoten Poolse supermarkt

De Poolse winkel die zondagavond in Rotterdam-West doelwit was van een beschieting, is maandagavond opnieuw beschoten. Het gaat om een supermarkt op de Franselaan. De politie heeft dinsdagochtend een 21-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van de beschieting op maandagavond. Burgemeester Aboutaleb heeft per direct de winkel voor twee weken laten sluiten.