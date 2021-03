Onderwijsminister Van Engelshoven begrijpt knuffelbehoefte van Rotterdamse studenten

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven ging in gesprek met studenten over studeren in coronatijden. Ze begreep heel goed dat studenten weer willen knuffelen. "Willen we dat niet allemaal? ik kan me dat zó goed voorstellen. Dat is ook het spannende als straks het hoger onderwijs voor elke student weer één dag per week opengaat. Studenten die elkaar lang niet gezien hebben, gaan ze elkaar weer om de hals vliegen?"

Nul nieuwe vrienden

In deze tijden van coronamaatregelen is student zijn een eenzaam bestaan. Want de horeca is dicht, er zijn geen feestjes - in ieder geval geen legale- en studeren doe je online op je kamer achter de laptop. Eenzaamheid onder studenten is een serieus probleem. Tweedejaars student Zonne Heijnsbroek vertelt: "Tijdens een online-werkgroep hoorde ik van een eerstejaars student: ik hoop dat ik binnenkort toch misschien iemand van mijn studie mag ontmoeten. Hij had dus nog nul nieuwe vrienden gemaakt."

Studenten zijn er na een jaar echt klaar mee, zegt Mathilde Lones, voorzitter van studentenvereniging RSG. "Ze vinden het lastig om weinig mensen te zien, iedereen mist de spontane interacties met leeftijdgenoten, nu moet je alles plannen. "

Ga op zoek

Minister Van Engelshoven raadt de studenten aan elkaar op te zoeken en naar elkaar om te kijken. "Alle studenten die zich eenzaam voelen en die niet iemand hebben waar ze naartoe kunnen, tegen hen wil ik zeggen: steek je vinger op en ga op zoek naar iemand. Meld je bij een studentenvereniging of bij je medestudenten. Zorg dat je mensen ziet en dat je mensen spreekt, want niemand houdt dit in zijn eentje vol. Kijk om je heen en zorg dat niemand achterblijft."



Ed Brinksma bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit probeert studenten zoveel mogelijk ondersteuning te bieden door activiteiten en het beschikbaar stellen van studieplekken. "Ook door ons sportcentrum en het werk van studenten-psychologen proberen we ons deel te doen."

Hoopvol

Er lijken betere tijden op komst. Door vaccinaties en sneltesten belooft het nieuwe studiejaar stukken beter te worden. De minister is hoopvol. "Want dan zijn er sowieso veel meer mensen gevaccineerd. We doen ook steeds meer ervaring op met de effecten van sneltesten. Daardoor komt er ruimte om veel meer fysiek onderwijs mogelijk te maken."