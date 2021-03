Het weer van vandaag: bewolkt en langdurige regenval

Dinsdag is het bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen langdurig regenen. De temperatuur loopt op naar een graad of 7. Er staat een matige noordwestenwind. In de namiddag neemt de wind flink in kracht af en wordt variabel van richting.

In de avond en vannacht zijn er nog steeds perioden met lichte regen of motregen. Het is 4 graden en er staat een overwegend matige noordenwind.

Woensdag is er veel bewolking en valt er een enkele bui. Soms breekt ook de zon even door. In de avond gaat het vanuit het noorden regenen. De temperatuur ligt rond de 6 graden aan zee tot lokaal 8 graden in het oosten van de regio. Er staat een vrij krachtige noordenwind.

Vooruitzichten

In de nacht naar donderdag passeert van noord naar zuid een regengebied. Overdag vallen nog enkele buien. Op vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden. Donderdag is het nog een graad of 8, maar vanaf komend weekend daalt het kwik iets. In de nachten kan het licht gaan vriezen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 10,4 graden en de minimumtemperatuur 3,0 graden. Er valt gemiddeld 14,3 mm neerslag.