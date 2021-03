Gert Jakobs in Zesdaagse TV: 'Van der Poel het hele spektakel naar de kloten zien fietsen is ultiem wielergenot'

Gert Jakobs geniet met volle teugen van het nieuwe wielerseizoen. De voormalig prof van onder meer de PDM-formatie liet in Zesdaagse TV duidelijk merken dat hij thuis voor de buis van zijn stoel af stuitert als de nieuwe wielerhelden over het asfalt denderen.

Jakobs is helemaal gek van Mathieu van der Poel die harder dan hard rijdt: 'Van der Poel het hele spektakel naar de kloten zien fietsen is ultiem wielergenot. De eerste twee uur van de zondag-etappe van Tirreno-Adriatico reed het peloton 100 kilometer per uur. Dat is vijftig in het uur!" Die etappe werd overigens ook gewonnen door Mathieu van der Poel.

Koersen als junioren

Naast Jakobs zaten ook baanrenner Roy van den Berg en voormalig prof en wielercommentator Bobby Traksel aan tafel bij presentator Bart Nolles. Ook Traksel is wild enthousiast over de huidige generatie profs: "Ze koersen zoals we vroegen bij de junioren reden, ze vliegen er in."

Belofte aan overleden moeder

Roy van den Berg is in voorbereiding op de Olympische Spelen. De wereldkampioen teamsprint gaat maar voor één ding naar Tokyo: goud, ook omdat hij nog een bijzonder belofte heeft openstaan. De moeder van Van den Berg overleed een aantal jaar geleden op 58-jarige leeftijd. Twee dagen voor haar dood zei zij hem dat hij maar Olympisch kampioen moest worden. Die woorden zitten nog steeds in zijn hoofd en bezorgen hem dagelijks de best denkbare motivatie om te gaan vlammen tijdens de Spelen.

Win het shirt van Roy van den Berg

Ook in deze uitzending van Zesdaagse TV maak je kans op een fraai wielershirt. Kijk de uitzending hier op deze site of op tv en zie hoe je kans maakt op een shirt dat Roy van den Berg droeg tijdens de Wooning Zesdaagse van vorig jaar. Hij heeft er ook nog eens zijn handtekening op gezet

Zesdaagse TV is iedere maand te zien bij Rijnmond. Het programma werkt toe naar de start van de Wooning Zesdaagse op 7 december in Rotterdam Ahoy én de start van de Tour de France in Rotterdam in, hopelijk, 2024. Zesdaagse TV wordt op TV Rijnmond uitgezonden op deze woensdag om 17:30 uur met daarna ieder uur een herhaling.