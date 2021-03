Homoseksuele mannen met vaste partner mogen bloed doneren: 'Het heeft een beetje lang geduurd'

Bloedbank Sanquin denkt daar na onderzoek anders over en concludeerde dat de verruiming kan zonder dat de veiligheid van de bloedvoorziening in gevaar komt. Arjan Beune, voorzitter van het COC Rotterdam (de belangenvereniging van LHBTI'ers in Rotterdam) is blij met het besluit.

"Het heeft een beetje lang geduurd", vertelt Beune. "Het is een mooie stap dat je bij voorbaat niet wordt gediscrimineerd om wie je bent." Volgens hem zou iedereen die graag bloed wil geven dat ook moeten kunnen. "En dan maakt het niet uit of je nou homo, hetero, biseksueel of wat dan ook bent. Maar meer hoe seksueel actief je bent en of je daardoor extra risico loopt of niet. Dat heeft niet zo zeer alleen te maken met je geaardheid."

Homoseksuele mannen die bloed willen doneren moeten wel vragen beantwoorden over hun seksuele relaties. "Aan hetero's wordt ook niet gevraagd of ze een monogame relatie hebben en of ze altijd veilig seks hebben. Dat doen ze in dit geval bij homo's wel. Op zich vind ik dat een hele terechte vraag als je bloed doneert. Maar ja, dat is een vraag die voor iedereen zou moeten gelden", reageert Beune.

Kritische stemmen

Kritische stemmen uit de LHBTI-wereld laten weten niet helemaal blij te zijn met het nieuwe besluit, zo ook Rotterdammer Peter-Jan de Werk. "Ik ben helemaal niet zo blij met deze maatregel, want ik vind het een verdere stigmatisering van homoseksuele mannen. Hetero mannen kunnen ook meerdere seksuele contacten hebben, zelfs als ze in een relatie zitten." De Werk vraagt zich af waarom het hebben van een monogame relatie voor homoseksuele mannen opeens het bewijs is dat bloed doneren mogelijk is, terwijl voor hetero's weer andere regels gelden.

Single homoseksuele mannen kunnen bloed doneren bij Sanquin, maar als er seksueel contact is met verschillende partners kan dit niet. "De kern is wel telkens of er seksueel contact is tussen man op man. Voor heteromannen met vrouwen gelden andere regels", vertelt Beune.

Sanquin gaat onderzoeken of homoseksuele mannen zonder vaste partner ook bloeddonor kunnen worden, met behulp van een aanvullende vragenlijst over hun gedrag. Dat onderzoek moet eind 2022 klaar zijn.