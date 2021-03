Als één van de eersten in quarantaine: hoe is het nu met de Rotterdamse familie Janssen?

Precies één jaar geleden kreeg de familie Janssen uit Rotterdam te horen dat ze geen corona meer hadden. Als een van de eerste in Nederland moest het gezin van vijf in quarantaine na een skivakantie in Italië. Verslaggever Maikel Coomans gaat een jaar na dato langs bij de familie om te vragen hoe het met ze gaat.

"Goedemorgen, dat is een jaartje geleden", groet vader Govert terwijl hij de deur opent. Onze verslaggever ontmoette het gezin destijds tijdens een reportage in het Kralingse Bos. De coronamaatregelen waren net ingevoerd en iedereen moest anderhalve meter afstand houden, maar dat gebeurde lang niet altijd. "Al draaiend met de reportagemicrofoon riep ik gekscherend: dat mag helemaal niet!", vertelt Coomans over die dag.

Govert verscheen voor de microfoon. En wat bleek? De familie Jansen mocht op dat moment voor het eerst na quarantaine de samenleving weer in.

Testen

Nadat Govert zich had laten testen ontdekte het gezin dat ze het coronavirus in Italië had opgelopen. "Iemand uit ons gezelschap liet zich testen, omdat ze in de zorg werkte", vertelt Govert. "Toen moest ik ook getest worden, want zij bleek positief. Daarna bleek ik ook positief te zijn en mijn vrouw Fenja ook. Men wist nog niet precies wat het allemaal betekende, dus meteen vol in quarantaine."

Tekst gaat verder onder de foto.



Op de terugweg vanuit Italië had Govert wel wat milde klachten. "Een beetje kriebel in mijn nek en een beetje hoofdpijn", maar daar bleef het gelukkig bij. Fenja heeft wel wat smaakverlies gehad, nog een periode na de besmetting. "Maar ik moet zeggen, het grootste probleem nu zijn de kilo's die je aankomt door inactiviteit. In ieder geval voor mij persoonlijk", zegt Govert.

'Ik hoop dat je het wel overleeft'

Een jaar geleden kwam de GGD in witte pakken bij het gezin langs, een gekke voorstelling. "Ik kreeg een boekje van school en toen had ook iemand daarin geschreven: ik hoop dat je het wel overleeft", vertelt zoon Boele die nu in groep 8 zit. "Toen dacht ik wel: nou ik weet zeker dat ik het overleef. Maar ja, misschien dachten zij er anders over."

Na de quarantaine weer met vrienden spelen was soms wel lastig. "Het was wel een beetje van: oh kijk uit, straks krijg ik ook corona. Je kan ook niet echt met je vriendjes voetballen."

Dochter Femke kijkt uit naar het einde van de coronacrisis. "Ik ben al een jaar achttien en ik heb mijn ID nog nergens kunnen gebruiken. Dat is voor de discotheken natuurlijk nog vervelender, maar het is heel irritant dat je heel de tijd maar een beetje zit te wachten tot je echt kan gaan leven. Niks aan te doen."

Wellicht biedt het vaccin een uitkomst. "Ik zie geen nadelen van het vaccineren. Ik denk dat het voldoende is onderzocht en dat lijkt me prima om te doen", vertelt Govert. Als reizen weer kan, weet de familie Jansen al wat ze gaan doen. "Ja, zodra het kan gaan wij dolgraag weer skiën."