Podcast Sparta: over de toekomst van Okoye en het vieren van niet-degraderen

Sparta heeft een gouden week erop zitten. De Rotterdammers wonnen op bezoek bij VVV-Venlo, klopten op Het Kasteel concurrent RKC Waalwijk en hielden tweemaal de nul met doelman Maduka Okoye, die op de radar staat van clubs. Presentator Frank Stout, chef sport Ruud van Os en Spartaan Anton Slotboom zaten dus met een opgewekte stemming in de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast.

"We zijn blij, omdat we veilig zijn", reageert Slotboom opgetogen. Van Os vindt het bijzonder dat supporters het voorkomen van degradatie 'vieren', ondanks de recente historie. "Spartanen zijn als de dood voor degradatie. Dat ze het vieren, dat vind ik bijzonder. Er is namelijk dit seizoen niets aan de hand voor Sparta."

Het duel met RKC Waalwijk had weinig om het lijf, dus bespreken de mannen van de FC Rijnmond Podcast maar kort de overwinning van Sparta. Van Os, Slotboom en Stout nemen uitgebreider het woord over de vorige edities van de Rotterdammers tegen Heracles Almelo. Sparta neemt het zondag in Overijssel op tegen de zwart-witten.

Daarnaast passeert de naam van oud-trainer en voormalig directeur Wiljan Vloet. Niet elke Sparta-fan denkt met veel plezier terug aan zijn tweede periode op Het Kasteel. Van Os neem het voor Vloet op, hoewel hij ook wel eens botste met hem: "De intentie van Vloet was goed. Er zit namelijk een goed hart in hem."

