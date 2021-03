Olav van Wijngaarden is de korfballer 2.0: 'Een fenomeen dat altijd wint'

De korfballers van PKC/Vertom hebben als enige ploeg in de Korfbal League nog geen punt verloren. De Papendrechters zijn de favoriet om op 17 april de zaalfinale in Ahoy te winnen. Belangrijke schakel is Olav van Wijngaarden. 'Een fenomeen', aldus zijn trainer Wim Scholtmeijer.

"In het veld ben ik hard. Keihard. Maar wel heel fair", omschrijft Van Wijngaarden zichzelf. De speler van PKC en TeamNL Korfbal gaat voor iedere bal en schroomt niet om alles van zijn 94 kilo tellende lichaam in de strijd te gooien. Ook als er hiermee spelers of speelsters tegen de vlakte gaan. Het levert hem geregeld kritieken op.

"Sommige mensen noemen mij asociaal. Maar ik doe het niet bewust. Ik ga puur voor de bal en altijd met respect. Het is absoluut niet smerig, zoals wel eens wordt gezegd", vertelt Van Wijngaarden.

Oneerlijk tegen Van Wijngaarden

Trainer Wim Scholtmeijer werkte al met hem samen bij Oranje en sinds dit seizoen ook bij PKC en snapt de weerstand richting Van Wijngaarden. "Soms is het alsof een junior bij de aspiranten meedoet. Olav is veel groter, sneller en sterker dan de rest. Soms is dat bijna oneerlijk. Maar topsport is het nastreven van ongelijkheid. En als hij tegen een ander staat is het af en toe wel heel erg ongelijk", aldus Scholtmeijer.

Van Wijngaarden is de sterkste rebounder in de Korfbal League en ook een van de beste verdedigers. Tot zijn twaalfde was hij in de jeugd van FC Dordrecht ook een talentvolle voetballer, maar hij koos uiteindelijk voor korfbal.

"Ik denk dat ik wel ver had kunnen komen met voetbal. Ik zie wel eens verdedigers in de eredivisie en dan denk ik dat ik dat wel beter zou kunnen", zegt Van Wijngaarden vol overtuiging.

Toen het vorige seizoen werd afgelast vanwege corona trainde Van Wijngaarden lang en vaak voor zichzelf in zijn zelfgebouwde sportschool in de achtertuin. Met bankdrukken drukt hij inmiddels 140 kilo, maar hij staakte de krachttraining toen in januari het nieuwe seizoen begon. Onder andere zijn oud-trainer en korfbalgoeroe Ben Crum vond die krachtoefeningen maar niks. Niet bevorderlijk voor de zuiverheid van het schot.

Van Wijngaarden: "Wim Scholtmeijer liet mij laatst een overzicht van mijn schotpercentage door de jaren heen zien. Zes jaar geleden was het nog 13% en inmiddels zo'n 20%. Gemiddeld voor een speler uit de Korfbal League, maar het kan altijd beter."

Fenomeen

Ook in tactische analyses wil Van Wijngaarden alles weten van tegenstanders. Hij is leergierig en denkt graag met de ploeg mee. Al lijkt het soms alsof hij in het veld oogkleppen draagt als hij weer eens dwars door een tegenstander gaat.

"Ik ben blij dat hij bij ons zit, want als je tegen hem speelt verdedigt hij in z'n eentje bijna een heel vak. Het is echt een fenomeen. Hij schiet goed en is enorm leergierig. Het is een genot om met hem te werken", besluit Scholtmeijer.

Eerste titel sinds 2015

Op woensdag 24 maart begint PKC de play-offs met een thuiswedstrijd tegen DOS'46 of DVO. Op 3 en 10 april wacht vermoedelijk TOP. Op 17 april kan PKC eventueel de eerste landstitel sinds 2015 in de wacht slepen. In de RTM-stage van Ahoy wordt zonder publiek de zaalfinale gespeeld.