Crisis: ruziënd bestuur waterschap Hollandse Delta treedt af

Het bestuur van het waterschap Hollandse Delta is nagenoeg volledig afgetreden. Alleen de voorzitter, dijkgraaf Jan Bonjer, zit nog op zijn stoel, de rest van het bestuur is afgetreden. Verslechterde verhoudingen binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor dijken, wegen en schoon water op de Zuid-Hollandse Eilanden, in Rotterdam-Zuid en in Dordrecht zijn de voornaamste reden voor de crisis.