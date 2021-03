Weggestuurde medewerkster Rotterdams stembureau: 'Sorry, ik had beter moeten nadenken'

Een medewerkster van een Rotterdams stembureau is dinsdag naar huis gestuurd na een grap op social media. Via Instagram plaatste ze maandag een foto van zichzelf bij het stembureau Argonautenweg met de tekst: "Als je op Thierry of Geert stemt verscheuren we je stembiljet."

De medewerkster heeft enorm veel spijt van haar actie, zegt ze tegen Rijnmond. "Ik had beter moeten nadenken. Ik had verwacht dat mensen 'de grap' wel zouden begrijpen. Ik ben hierin te ver gegaan. Het was absoluut niet mijn bedoeling om mij negatief uit te laten over partijen. Ik heb onnodig veel ophef veroorzaakt."

De Rotterdamse maakte de foto aan het einde van de sessie op maandag. Ze zou ook dinsdag en woensdag op een stembureau zitten, maar dat ging niet meer door. "Daar heb ik alle begrip voor. Ik heb het voor de gemeente Rotterdam en het werk voor de andere medewerkers van stembureaus onnodig moeilijker gemaakt."

Ze is geschrokken van alle reacties. Ook de politie is ingeschakeld. "Ik weet dat ik fout zat. De reacties van mensen zijn heftig, soms heel persoonlijk." Eerder op de dag had ze via Instagram haar excuses aangeboden.

Reactie uit politiek

De partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie, deelde dinsdag een screenshot van de post op Twitter. "Zo iemand moet dus geen stemmen tellen, gemeente Rotterdam", schrijft de partij.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook Geert Wilders laat op Twitter van zich horen. "Ongelooflijk", schrijft de lijsttrekker van de PVV.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De gemeente Rotterdam schrijft in een reactie: "De gemeente heeft per direct het stembureaulid de wacht aangezegd. De gemeente zet haar niet meer in. We hebben haar gevraagd de social media post onmiddellijk te verwijderen. De neutraliteit van onze stembureaumedewerkers moet buiten kijf staan."