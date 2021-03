Bom barst binnen jeugdopleiding Feyenoord: Brard wil van jonge trainers af

Uiterlijk 31 januari zou Feyenoord een rapport van Sportsology ontvangen. Het Engelse bedrijf werkte de afgelopen periode aan een nieuwe organisatiestructuur in De Kuip. Het plan kreeg te maken met een vertraging van anderhalve maand. Pas afgelopen maandag kwam het rapport binnen. Rijkelijk laat, want vóór 1 april moet Feyenoord - net als iedere profclub in Nederland - laten weten welke werknemers moeten vertrekken. Haast is dus geboden.

Als het aan Stanley Brard ligt, neemt Feyenoord afscheid van een aantal werknemers: oud-spelers Ulrich van Gobbel (assistent-trainer Feyenoord Onder 18) en Remco Schol (video en performance analist Feyenoord Academy), Melvin Boel (hoofdtrainer Feyenoord 18) en Mark Onderwater (hoofd performance Feyenoord Academy). Brard vindt het viertal lastig en te innovatief en werkt liever met de trainers die hij al kent van zijn eerste periode op Varkenoord, zoals Cor Adriaanse en Gaston Taument.

Mail voor verkeerde Mark

Vlak voor PSV-Feyenoord stuurt Brard een mail met de namen van dit viertal aan algemeen directeur Mark Koevermans. Denkt hij. Want hij mailt niet naar Mark Koevermans, maar naar een andere Mark: Mark Onderwater. Inderdaad, een van de vier personen die hij liever gisteren dan vandaag kwijt is.

Onderwater weet niet wat hij leest. Hij is bijna vier jaar in dienst in Rotterdam en heeft nooit een officieel evaluatiegesprek gevoerd met Brard. Onderwater heeft zich inmiddels ziek gemeld en is niet meer bij Feyenoord geweest. Hij licht Boel, Van Gobbel en Schol niet in, maar Brard vermoedt dat deze informatie uitlekt en besluit om het drietal te bellen om zijn verkeerd geadresseerde mail toe te lichten.

Brard blundert

Maar het drietal weet van niks en is met stomheid geslagen als Brard moet uitleggen waarom hij zijn excuses aanbiedt en vervolgens uitlegt dat hij van hen af wil. De trainers zijn kwaad, ook omdat zij nooit een negatieve tussentijdse beoordeling hebben ontvangen. Daarom gaan zij er vanuit dat ze ook volgend seizoen actief zijn binnen Feyenoord.

Ook video-analist Etienne Shew-Atjon kreeg een verkeerd geadresseerde mail van Brard. Het 62-jarige hoofd jeugdopleiding gebruikt een eerdere mailwisseling met Koevermans, Shew-Atjon en video-analist Michel Valke om Koevermans in te lichten, maar in plaats dat hij alleen naar de directeur mailt, klikt hij op reply-all. Zo leest ook Shew-Atjon per abuis dat hij een andere rol krijgt als het aan Brard ligt.

Excuses

Brard geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. "Ik vind het heel vervelend en dat is niet goed te praten. Daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden. Ik heb een verslag gemaakt en dat naar de clubleiding gestuurd. Het is aan Feyenoord wat ze ermee willen doen. Wat er in het rapport staat, zeg ik niet. Maar ik kijk niet naar jong of oud. Het gaat mij erom dat iemand goed is", spreekt Brard, die tien maanden geleden nog lovend was over het duo Boel/Van Gobbel bij Feyenoord Onder 18.

Terug naar het oude

In de jeugdopleiding ervaren veel trainers wel degelijk een kloof tussen de oude en nieuwe garde. De werkwijze van Brard heeft hen nog verder uit elkaar gedreven. Dat blijkt ook uit het feit dat het hoofd jeugdopleiding veel innovaties de afgelopen periode eigenhandig heeft teruggedraaid. Tot voor kort trainde de jeugd af en toe volgens hun biologische leeftijd. Talenten werden ingedeeld op lengte, gewicht of snelheid, zodat zij zich sneller ontwikkelen op hun eigen niveau. Of er werd per linie getraind. De spitsen uit bijvoorbeeld Feyenoord Onder 13, 14 en 15 gezamenlijk.

Een andere innovatie op Varkenoord was het beoefenen van andere sporten zoals trampolinespringen, waardoor de jeugd beweeglijker werd in luchtduels. Brard heeft er een einde aan gemaakt en werkt meer zoals hij deed in zijn eerste periode als hoofd jeugdopleiding van 2005 tot 2013. Periodiseren zouden trainers volgens hem ook zelf kunnen. Daar is volgens Brard geen specialist voor nodig.

Technisch directeur Frank Arnesen wil zich niet uitspreken wat hij van Brard vindt, maar intern weet iedereen dat hij meer op de lijn zit van de nieuwe generatie trainers. Waarom schakelt hij anders een duur bureau in om de opleiding te reorganiseren?

Positie Brard

De positie van Brard staat ook ter discussie. Vorige week donderdag heeft hij in het directie-overleg van de Feyenoord Academy met Koevermans, Arnesen en Raymond van Meenen (manager Feyenoord Academy) voorgesteld om afscheid te nemen van Onderwater, Boel, Van Gobbel, Schol en Shew-Atjon. Deze donderdag wordt daar mogelijk al een beslissing over genomen tijdens een nieuw overleg. Maar hoe sterk staat hij zelf? Een aantal jeugdtrainers heeft een doorlopend contract en moet dus een afkoopsom ontvangen. Kan het financieel gehavende Feyenoord zich dat veroorloven, terwijl de eveneens bekritiseerde Brard over een aflopend contract beschikt?

Brard reageert heel nuchter op zijn toekomst bij Feyenoord. "Binnen twee weken moet er een beslissing worden genomen, maar ik heb nog niks van de club gehoord. In mijn eerste periode is het ook steeds verlengd, dus ik merk het wel. Willen ze verder met mij is het ok. Willen ze iemand anders ook. Ik heb het prima naar mijn zin hier, maar als de club iets anders wil, zullen zij het kenbaar moeten maken. Ik heb gehoord dat de RvC er ook over moet beslissen."

Rol RvC

Dat maakt het voor Feyenoord niet eenvoudiger om eventueel van Brard af te komen. Mocht Feyenoord niet met hem verder willen moet Koevermans of Arnesen die beslissing nemen. Maar het besluit moet wel eerst langs de Raad van Commissarissen. Zij hebben formeel geen uitvoerende rol, maar hun advies weegt wel degelijk zwaar.

Een van die commissarissen is Sjaak Troost, voormalig ploeggenoot en boezemvriend van Stanley Brard. En van andere trainers van de oude garde, zoals Adriaanse en Taument. Een lastige situatie voor Troost.

Vóór 1 april moet er een beslissing worden genomen over de toekomst van een aantal trainers en het hoofd jeugdopleiding van de Feyenoord Academy. Gaat Feyenoord door met de vernieuwing of kiest het voor de oude koers? Het lot ligt in handen van Koevermans, Arnesen en Troost.