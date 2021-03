Transformatie voor winkelboulevard Zuid met nieuwe panden én ondernemers

Een van de ondernemers is wereldkampioen breaken Menno van Gorp. 'Breaking' is de officiële term voor wat bij het publiek bekend staat als ‘breakdance'. Samen met compagnon Kees de Haan willen ze de jeugd bereiken door middel van breaken en bewegen.

Bekijk de reportage in de video hieronder.



Het doel van Menno is meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024 op het onderdeel breaking, Daarnaast wil hij ook elke dag lessen in breaking verzorgen voor de jeugd. “Ik wil iets opbouwen in de wijk waar ik woon. Er is niets mooier dan de jeugd daarin mee te nemen."

Talent ontdekken door kunst en cultuur

Cultureel ondernemer Anneke de Goede wil de bewoners helpen hun talenten te laten ontdekken door kunst en cultuur. Ze loopt nu nog door een lege ruimte die straks vol moet hangen met kunst wat door de buurt is gemaakt. “Mijn droom is dat volgend jaar een grote groep bewoners in de Kuip of op Zuidplein kan laten zien wat ze kunnen op het gebied van kunst.”

Brian Nickson van Nickson Ink. Tekst gaat verder onder de foto.



Creatieve geest Brian Nickson groeide op in de wijk en wil daar nu een tattoozaak beginnen. Vol trots laat hij de ruimte zien. “Ik heb hier 120 vierkante meter. Genoeg ruimte voor mezelf en andere getalenteerde tatoeëerders.” Zijn zaak moet ook een 'creatieve broedplaats’ worden voor de wijk. “Je kan hier kleren, schilderijen en kunst maken. Het is mooi om een keer te geven aan anderen."

De ondernemers verwachten dat ze eind april de deuren kunnen openen.