Dichte stemlocaties in Rotterdam en Zuid-Beijerland: 'Uit woede verscheurden mensen hun stembiljet''

"Ik heb vandaag vier stembiljetten verscheurd uit boosheid", zegt Natiy Benseddik (35) die dinsdag zijn stem probeerde uit te brengen. Hij is één van de velen die voor een dicht stemlokaal stond. "Ik heb zeven mensen hun stembiljet zien verscheuren", zegt mevrouw Haslinghuis (84) die er ook niet in slaagde om dinsdag te stemmen.

Natiy is dinsdag op verschillende locaties geweest waar maandag wel gestemd kon worden. "Eerst ging ik naar Banier in Rotterdam-Noord. Er stond in koeienletters dat je daar kon stemmen, maar mensen wisten van niks. Ik werd weggestuurd. Toen ging ik naar Eudokiaplein waar ook gisteren gestemd kon worden. "Maar vandaag kon dat niet", zeiden ze.

Vervolgens probeerde ik bij een kerk in de buurt te stemmen, waar een bordje stond dat dat kon. Ook daar werd ik weggestuurd door een mevrouw die zei dat ik in de middag terug moest komen. Al wist ze niet hoe laat de kerk openging."

Kwetsbare en oudere mensen mogen vanaf maandag al hun stem uitbrengen. In Rotterdam mogen 72 duizend mensen boven de 70 jaar vóór woensdag stemmen. Maar wat blijkt; lang niet alle stembureaus zijn geopend.

42 stemlokalen

Volgens gemeente Rotterdam zijn alle stemlocaties waar maandag gestemd kon worden, ook dinsdag open. "Voor maandag en dinsdag zijn 42 stemlokalen beschikbaar gesteld", zegt Paul Tissingh, woordvoerder van de gemeente. Hoe het kon dat mensen toch voor een dicht stemlokaal stonden, is niet duidelijk.

"Ik hoorde van mijn buurvrouw dat ik op de Hogeschool Rotterdam aan de Pieter de Hoochweg, kon stemmen", zegt mevrouw Haslinghuis. Met haar 84 jaar behoort zij tot de risicogroep. "Toen ik daar aankwam met mijn rollator, zag ik een groep mopperende mensen. Aanvankelijk wilde ik me er niet mee bemoeien, maar toen ik naar binnen wilde, hoorde ik dat het niet mogelijk was om daar te stemmen."

Stembiljetten verscheurd

Volgens Haslinghuis waren de mensen ontzettend boos dat ze voor een dichte deur stonden. "Ik heb zeven mensen gezien die hun stembiljet hebben verscheurd en zijn weggelopen." Zelf heeft ze dat niet gedaan. Woensdag doet ze een nieuwe poging om toch nog haar stem uit te brengen. "Ik vind het niet slim om je stembiljet weg te gooien, maar ik snap de boosheid wel."

Boos is ook Natiy. Hij is met zijn 35 jaar nog jong, maar als hartpatiënt behoort hij tot de risicogroep. Natiy mag geen mondkapje dragen. "Ik mag dus ook niet in de rij staan, omdat ik geen mondkapje draag. Omdat mijn ouders ook ziek zijn, hadden ze mij gemachtigd om ook voor hen te stemmen. Mijn zusje die een drukke baan heeft, had hetzelfde gedaan. Ik heb uit frustratie alle stembiljetten weggegooid. De politiek smeekt ons om te gaan stemmen, maar de gemeente maakt dat vervolgens onmogelijk. Mijn opa van 92 jaar heeft zijn stembiljet ook weggegooid. Burgemeester Aboutaleb maakt er een potje van op deze manier."

'Informeer voor je gaat stemmen'

Normaal gesproken staat er op het stembiljet op welke locatie je terecht kunt. "Dat hebben we dit jaar niet gedaan, omdat we niet weten wie wel en niet tot de risicogroep behoort en op welke dag gaat stemmen", zegt Tissingh. "Omdat niet alle stemlokalen maandag en dinsdag open zijn, kon er dus ook geen locatie worden vermeld. Het daarom belangrijk om je eerst goed te informeren voor je gaat stemmen. Mensen kunnen online, onder andere via stembureausinrotterdam.nl , uitzoeken op welke locatie ze terecht kunnen."

Mensen die geen toegang tot het internet hebben, kunnen de gemeente bellen voor de dichtstbijzijnde locatie.

Zuid-Beijerland

Wie ook voor een dicht stemlokaal stond, is de 48-jarige ondernemer Carlos uit Zuid-Beijerland. "Hier hebben we twee stemlokalen waar we al jaren onze stem uitbrengen", zegt hij. "Omdat mijn zaak dicht is en ik op tijd wilde stemmen, besloot ik om dat dinsdag te doen. Maar beide locaties bleken dicht."

Carlos belde de gemeente die hem meedeelde dat hij naar Numansdorp kon gaan om te stemmen. "Dat is acht kilometer hier vandaan", zegt hij. "Nu is het voor mij geen probleem om daar heen te gaan, maar wat als je slecht ter been bent? Dan moet je in een buurtbusje met misschien nog acht anderen naar het stemlokaal. Dat lijkt mij niet de bedoeling."

"Er zijn acht locaties in de Hoeksche waard waar mensen maandag en dinsdag kunnen stemmen", zegt een woordvoerder van de gemeente. We hebben via allerlei kanalen, onder andere via huis-aan-huis bladen, geprobeerd om mensen goed te informeren. Maar je ziet dat het toch niet altijd goed gaat. We hebben veertien dorpen, maar niet in alle dorpen een stemlokaal die maandag én dinsdag open is. Dus in sommige gevallen moet je naar een dorp verderop."

Mogelijkheden veilig stemmen

Volgens de gemeente zijn er veel mogelijkheden om veilig te kunnen stemmen. "Dat kan bijvoorbeeld per post. Als de locatie ver weg is, kunnen ze door familie of vrienden worden gebracht. Iedereen heeft de mogelijkheid om iemand te machtigen als je echt bang bent dat je risico loopt."

Zowel gemeente Rotterdam als de Hoeksche Waard benadrukken dat het ook op 17 maart nog mogelijk is om veilig te kunnen stemmen. "In Rotterdam hebben we overal druktemeters die je in de gaten kunt houden", zegt Tissingh.

Bij de stemlokalen in de Hoeksche Waard houden de medewerkers de situatie in de gaten en vragen ze mensen om buiten te wachten als het te druk wordt.