Ollie en Dollie op naar de top: Vlaardingse stadsduiven genomineerd voor beroemde internationale fotoprijs

Jasper's dochter Merel moest even wennen aan de vaste balkonbezoekers in Vlaardingen.

De Vlaardingse fotograaf Jasper Doest is opnieuw genomineerd voor een grote internationale fotoprijs. Ditmaal geen exotische taferelen of dieren, maar gewoon twee Vlaardingse stadsduiven die de hoofdrol spelen. "Je moet wat als je door de pandemie zelf niet kunt vliegen", lacht Vlaardinger Doest.

Jasper legde het leven van Ollie en Dollie, de gevederde vrienden, vast op de gevoelige plaat. Dit deed hij in en rond zijn woning in Vlaardingen-West. Met succes, want de serie maakt nu kans op een bekroning door de gerenommeerde jury van de World Press Photo, in de categorie 'Natuurverhalen'.

Voor Doest een aangename verrassing, ondanks dat hij eerder werd genomineerd en bekroond voor zijn foto's. Beelden over onder meer Japanse aapjes en flamingo Bob op Curaçao. Half april hoort de Vlaardingse fotograaf of hij de hoofdprijs wint.

Stadsduiven op Vlaardings balkon

Jasper Doest maakte de afgelopen jaren bijna meer vlieguren dan een gemiddelde duif. Zijn fotografie brengt hem over de hele wereld. De laatste jaren waren vooral Japan en Curaçao vaste bestemmingen en ook voor afgelopen jaar stonden reizen gepland om te fotograferen.

Fotograaf Jasper Doest, rechts op de foto.

Maar toen kwam de pandemie en moest Doest zijn werkterrein noodgedwongen verplaatsen naar eigen land. De komst van twee stadsduiven naar zijn Vlaardingse balkon inspireerde hem tot een prachtige serie die nu bekroond gaat worden. Jasper en partner hadden al twee dochters, maar de twee Vlaardingse stadsduiven konden rekenen op alle gastvrijheid in en om Huize Doest.

Jasper legde het met zijn Leica-camera vast en het maandblad National Geographic publiceerde een selectie met een nominatie voor de World Press Photo als resultaat. Half april hoort Doest of Ollie en Dollie in de prijzen vallen.

Corona aanleiding voor fotoserie

"Door corona viel een grote opdracht weg en ben ik maar duiven gaan fotograferen die op ons balkon wilden nestelen. Er ontstond een interessant spanningsveld want de duiven wilden op ons balkon zitten en wij zelf ook, het was immers mooi weer."

'Pandemic Pigeons' heet de serie foto's over het koppel Vlaardingse stadsduiven.

"Ik vond dat wel interessant en voordat we het wisten liepen ze door het hele huis, sterker nog: ze namen het huis over en aten kruimels van de vloer. Ik ben toen een serie gaan bouwen over een gezin in lockdown en duiven die steeds meer ruimte nemen", lacht Jasper Doest.

Slimme dieren

De namen Ollie en Dollie werden verzonnen door Jasper's dochters Merel en Fleur. "Ik heb Dollie al een paar maanden niet meer gezien. Ik vrees dan ook dat zij het leven heeft gelaten. Ollie zat er zojuist nog", vertelt Jasper die inmiddels ook met regelmaat een wat macho-achtige nieuwe duif ontwaart op z'n balkon.

"Die noemen we Pollie, maar de deuren zijn nog dicht dus we leven nog wat gescheiden", lacht de bebaarde Vlaardinger.

Ook in de keuken kwamen Ollie en Dollie met regelmaat. Helpen met de afwas was er niet bij.



"De serie is een verhaal over het afgelopen jaar, over de lockdown en corona, maar dan met een positieve touch. Herkenbaar voor velen want we zaten allemaal binnen. Net als mijn fotoserie en boek over Flamingo Bob is dit een verhaal over empathie, over samenleven en over delen. Ik denk dat dat nieuws is dat we wel konden gebruiken deze periode."

Roze Bob

Ondertussen is afgelopen weekend een ander mooi moment gepasseerd. Het boek over flamingo Bob is gelanceerd op Curaçao, thuisbasis van roze Bob. De flamingo raakte gewond toen hij tegen een hotelraam vloog en de nicht van Jasper ontfermde zich als plaatselijke dierenarts over het geportretteerde en gewonde dier. De crowdfundingsactie die Jasper Doest startte om de foto's in boekvorm uit te brengen was een groot succes en inmiddels is de volgende lading onderweg.

Jasper Doest en dochter Fleur op het terrein van 'De Vreemde Vogel' in Vlaardingen.



"De opbrengt gaat naar de natuurbescherming op Curaçao en leverde afgelopen weekend zo'n 10 duizend Antilliaanse gulden op. Hartstikke mooi, maar ik was er liever bij geweest", lacht een trotse Jasper Doest, zittend aan een picknicktafel bij stadscamping 'De Vreemde Vogel' in Vlaardingen. Dat is nog eens toepasselijk.