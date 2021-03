Iconisch beeld ter ere van 800-jarig bestaan Dordrecht niet gewenst vanwege verstoring scheepvaart

Het gaat om een het grote beeld Choëphore van ruim 15 meter op een ruim vijf meter hoge sokkel van kunstenaar Gerhard Lentink.

Uit onderzoek dat het stadsbestuur liet doen, blijkt dat het hoge standbeeld de radar voor het scheepvaartverkeer verstoort. Schepen zouden zelfs onzichtbaar kunnen worden, zegt onderzoeksorganisatie TNO.

Negatief advies

Rijkswaterstaat gaat daarom alleen akkoord als er een extra radar komt. Maar die kost meer dan 1 miljoen euro. Het college van Burgemeesters & Wethouders (B&W) geeft daarom een negatief advies aan de Dordtse raad, die daar later over stemt.

Stichting Geschenk Dordrecht 800 is teleurgesteld over de uitkomst van de onderzoeken en zegt dat de eisen van Rijkswaterstaat de realisatie van het plan in de weg staan.

De gemeente kijkt samen met de initiatiefnemers naar andere mogelijkheden.