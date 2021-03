Watertoren, speeltuin of met 'verkiezingspianist': stemmen kan dit jaar op bijzondere plekken in Dordrecht

De verkiezingen zijn dit jaar toch een beetje anders dan anders. Letterlijk afstandelijker. En dan regende het ook nog op de eerste twee dagen waarop er gestemd kon worden. Toch kun je in Dordrecht best iets leuks maken van het stemmen. We gingen op zoek naar de mooiste, gezelligste en leukste stembureaus.

Een klein deel van alle stembureaus is open, dus bijzondere locaties als het Dordrechts Museum, het Sinterklaashuis, het statige Stadhuis of de Grote Kerk behoren nog niet tot de stembureaus.

Bekijk de reportage in de video hieronder.



Die openen woensdag 17 maart hun deuren voor het electoraat. Maar gelukkig zijn er ook vandaag genoeg leuke plekken om je stem uit te brengen.

Neem de Watertoren van Dubbeldam. Vroeger een echte watertoren, tegenwoordig een hotel en restaurant. De rij met mensen staat tot ver op het fietspad. "Dit is echt een uitje", zegt voorzitter Anita Douma van het stembureau. "Mensen komen uit de hele stad, dat kan ik zien aan de stempassen die we innemen. Eindelijk weer iets leuks in coronatijd", zegt ze trots. "Het is natuurlijk hartstikke leuk, want het is een mooie locatie."

Tekst gaat verder onder de foto



In stembureau Watertoren

De speeltuin aan de Zeehavenlaan ligt er wat verlaten bij. Daar moet de drukte nog komen, maar voorzitter Barry Lems maakt zich geen zorgen. "Gisteren was het rustiger dan vandaag, tot nu toe hebben we meer stemmen binnengekregen dan gisteren", vertelt ze.

"Het is wel grappig en leuk om te doen." En nee, van de glijbaan zijn de leden van het stembureau nog niet gegleden. "En het zwembad laten we ook nog maar even voor wat die is", lacht Lems.

Tekst gaat verder onder de foto



voorzitter Barry Lems en haar team

Verkiezingspianist

Ook in de categorie 'bijzonder': Thomas Flach, die als speciale 'verkiezingspianist' het stemmen van wat muzikale klanken voorziet in de Verrezen Christuskerk in Crabbehof.

Tekst gaat verder onder de foto



De Verrezen Christuskerk

"Als ik hier de volgende keer weer zit, ga ik wat andere nummers oefenen. Het is erg leuk om te doen." De kerk is absoluut het meest muzikale stembureau. Flach en zijn collega's houden de sfeer er goed in, zoals het hoort bij de verkiezingsdagen.

Tekst gaat verder onder de foto