'Veel meer mensen hebben toch geen stempas in Bloemhof', gemeente kan niks meer doen

De partij Nida in de Rotterdamse gemeenteraad zegt dat er nog veel nieuwe klachten binnenkomen over het ontbreken van stempassen in de wijk Bloemhof. De partij wilde dat de raad vanavond bij elkaar zou komen voor een spoeddebat, maar dat ging niet door.

De gemeente zegt dat er niets meer voor deze stemmers kan worden gedaan. Het is wettelijk niet meer mogelijk om nieuwe stempassen uit te geven. De partij Denk in de Tweede Kamer heeft nu vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De partij vindt dat het ontbreken van stempassen een onaanvaardbare gang van zaken is en wil weten welke gevolgen dit heeft voor de geldigheid van de verkiezingen

Nida-raadslid Ercan Büyükçifçi heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de wijk Bloemhof op Rotterdam-Zuid. Na gesprekken met leden van de wijkraad en andere bewoners is hij tot de conclusie gekomen dat naast de al bekende klachten van 195 stemmers, er nog vele tientallen andere stemgerechtigden geen stempas hebben gehad.

Deel stemmers Bloemhof zonder stempas

Eerder werd bekend dat de 195 stemmers in Bloemhof geen stempas hadden gekregen doordat een postbode van PostNL een deel van zijn post niet had bezorgd. De gemeente heeft de zaak onderzocht en de stemgerechtigden snel nog een nieuwe pas toegestuurd.

Ook werd na klachten over niet-bezorgde stempassen nog een steekproef rond het Afrikaanderplein en in Ommoord gedaan. Daaruit bleek dat de meeste mensen wel een stempas hadden gekregen. De gemeente heeft mensen in Bloemhof nog een brief gestuurd met de mededeling om de stempas te checken en anders een nieuwe aan te vragen. Dat moest voor afgelopen vrijdag om 17:00 uur.



Volgens Ercan Büyükçifç van Nida hebben de stemmers die nu nog zonder pas zitten die brief niet gehad. “Ze willen hun stem uitbrengen, maar die mogelijkheid hebben ze niet. Pijnlijk dat dit gebeurd. Zo verliezen mensen het vertrouwen in de overheid." Het Nida-raadslid zou graag willen dat alles op alles wordt gezet om het nog snel op te lossen. “Waarom kan dit niet opgelost worden? We denken nu alleen maar in onmogelijkheden."

'Alle meldingen zijn goed onderzocht'

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat alle meldingen die binnen zijn gekomen goed zijn onderzocht. En dat er direct een nieuwe is uitgegeven, als er geen stempas was ontvangen. Ook wordt gewezen op de oproepen om de stempas te checken. Nu nog snel een nieuwe regelen kan volgens de woordvoerder niet.

De Kieswet heeft namelijk bepaald dat dat tot afgelopen vrijdag mogelijk was. Dat heeft ermee te maken dat het ongeldig verklaren van een eerdere uitgegeven pas tijd kost. Al die ongeldige passen moeten geregistreerd worden en al die informatie moet over de honderden stembureau’s worden verspreid.

Burgemeester Aboutaleb heeft eerder al laten weten dat er een extern onderzoek loopt naar meldingen over het ontbreken van stempassen. Eind deze week zou de conclusie van dat rapport klaar zijn.