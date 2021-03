Welke route fiets jij door de stad? Gemeente test camerasysteem voor volgen fietsers

De gemeente Rotterdam gaat een camerasysteem testen om fietsers te volgen. Volgens wethouder Judith Bokhove is dat belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de fietser zich verplaatst door de stad. "Daar kan je dan je beleid op aanpassen en zorgen voor bijvoorbeeld meer groen op bepaalde punten."

"Wat zijn de favoriete routes van de fietser", is een belangrijke vraag waar de gemeente een antwoord op wil. Bokhove, die onder meer mobiliteit in haar portefeuille heeft, is groot voorstander van het werken met een camerasysteem.

Op vier punten in de stad komen camera's te hangen. "De kastjes hangen nu van het Centraal Station tot hier aan de Erasmusbrug. Dat is een veel gefietste route, dus leuk om meer inzicht in te krijgen."De beelden van fietsers worden anoniem gemaakt, maar blijven voor een computer wel bruikbaar. Zo kan een fietser herkent worden als die langs verschillende camera's rijdt.

Volgen van fietsers met camera's

Het volgen van fietsers met een camerasysteem is nieuw. Op dit moment worden er op sommige punten fietsers geteld, maar dat is het dan ook. Het kijken naar de routes is belangrijk, om bijvoorbeeld te meten hoelang een fietser over een bepaald traject doet, zegt Bokhove.

Paul van Koningsbruggen, de man achter het bedrijf dat dit systeem maakt, legt uit dat in de camera's eigenlijk geeneens een camera zit. "Het is een beeldsensor die alleen de uiterlijke kenmerken pakt, zoals een jas, tas of bepaalde fiets. Je ziet geen gezicht, wat je kunt terug herleiden tot een specifiek persoon."

Interview met Paul van Koningsbruggen. Tekst gaat verder onder de video.



Maar die uiterlijke kenmerken zijn wel genoeg om vast te stellen dat het gaat om een fietser. En ook genoeg om die fietser een code te geven, legt hij uit. "Als het systeem de gegeven code bij het volgende kastje weer herkent, weet die dat het om dezelfde fietser gaat. Zo kan de reistijd worden berekend en het verplaatsingspatroon."

Wat vinden fietsers zelf?

Wat vinden fietsers hier eigenlijk zelf van? Vier voorbijgangers gaven hun kijk op de zaak. "Het lijkt mij goed voor de doorstroom en veiligheid", zegt een jongen. "Prima, het is vaak zo druk. Er mogen wel wat verbeterpunten komen. Ik vind het niet erg dat het met camera's in beeld wordt gebracht", zegt een vrouw. Een jongeman geeft aan dat je overal al gefilmd wordt. "Dus wat maakt het uit."