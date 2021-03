Zwemlessen mogen weer: 'Ik heb het heel erg gemist'

De zwemlessen konden vanaf dinsdag weer beginnen. Premier Rutte kondigde de kleine versoepeling vorige week aan in de persconferentie rondom het coronavirus. De meeste kinderen sprongen bij het horen van dit nieuws een gat in de lucht, ook de zevenjarige Ziggy. Hij leefde zich helemaal uit in het zwembad van Sportcentrum De Wilgenring in Rotterdam-Schiebroek.

Want wat had hij het zwemmen gemist. "Het was niet leuk", zegt Ziggy. In de tussentijd heeft hij veel gevoetbald. Al kan de bal voorlopig weer de kast in, nu hij het water weer in kan plonzen. Wat die het leukst vindt? "Spelletjes doen én watertrappelen. Dat kan ik goed."

Sinds het zwembad open is, gaan elke dag 100 kinderen het water in. Al loopt dat aantal op woensdag wat hoger op. Dan nemen 200 kinderen een plons.

Zwemlessen zijn heel belangrijk

Volgens zwemleraar Wesley van Strien - die heel blij is met de openstelling - is het heel belangrijk dat er weer zwemlessen gegeven worden. "Het gaat om zwemveiligheid in ons Nederland Waterland, dus je moet kunnen zwemmen."

Wesley gaat met zijn collega's hard werken om de achterstand bij de kinderen weg te werken. "Ik denk dat kinderen heel erg lang hebben stilgestaan en dat ze het weer opnieuw moeten ophalen. Het is aan ons om daarvoor te zorgen."

Omdat alleen zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar zijn toegestaan, moeten volwassen nog even wachten met baantjes trekken. Daarom is het mogelijk om extra zwemlessen voor kinderen te organiseren. Ook in schoolvakanties zijn er zwemlessen.