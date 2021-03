In de speciale kinderteststraat gaat alles net even anders: lees hier hoe dat gaat

Op steeds meer plekken in de regio Rotterdam richt de GGD speciale coronateststraten voor kinderen in. "Die zijn wat ruimer, zodat ook een ouder mee kan de teststraat in", vertelt Joyce Dijkshoorn, locatiemanager van de testlocatie Rotterdam-The Hague Airport.

"De bemonsteraar is getraind op het testen van kinderen. Dus met wat meer aandacht en tijd nemen om de kinderen ook gerust te kunnen stellen. De kinderen gaan, zodra ze getest zijn, naar huis met een knuffel en een dapperheidsdiploma."

'Dat gaat wel ver'

De vader van Marijn, Ezra en Saskia van der Woude heeft COVID-19 en daarom bezoeken de kinderen met hun moeder de teststraat op bij het Rotterdamse vliegveld. Vooral Marijn heeft het even zwaar als de wattenstaaf ver zijn neus in wordt geduwd. Van schrik knijpt hij zijn ogen dicht en grijpt naar zijn gezicht. Na afloop beschrijft hij: "Toen ze dat stokje in mijn neus stak, dacht ik wel: zó, dat gaat wel ver. Daarna was het ook wel echt klaar en nu voelt het alsof er niks met me is gebeurd."

Sinds de scholen begin maart weer open zijn, stijgt het aantal besmettingen onder kinderen snel. Afgelopen week meldde het RIVM een stijging van 35 procent onder nul- tot twaalfjarigen. "De sportclubs zijn weer open, de besmettingen gaan door in gezinnen en ook op scholen", zegt Liselot van Rest van het scholenteam van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Als op een basisschool een kind of leerkracht positief is getest, dan moet de hele klas in quarantaine. Na vijf dagen kan er getest worden en bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden beëindigd. Van Rest: "Testen is niet verplicht, als ouders dat niet willen is het ook helemaal prima. Dan moeten de kinderen net als iedereen ook tien dagen in quarantaine."

Vanwege de grotere toestroom van kinderen zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond nu zeven testlocaties aangepast op kinderen: Rotterdam The Hague Airport, Ahoy, Topsportcentrum, Koperstraat, Kralingse Zoom, Schiedam en Zuidland.

Liever geen sabbeltest

De meeste kinderen ondergaan deze ochtend op de locatie Rotterdam The Hague Airport de test zonder een krimp te geven, maar soms ontstaat er lichte paniek. Zoals bij de jonge Julius, die moet huilen en tegenstribbelt als hij het wattenstaafje in zijn neus voelt. Uiteindelijk lukt het de test te volbrengen als hij bij zijn vader op schoot zit.

Als ouders van kinderen jonger dan zes jaar problemen verwachten, dan kunnen ze bij het maken van de afspraak vragen om een test met een zogeheten sabbelwatje. Maar de GGD raadt dat niet aan.

"Vaak is juist het sabbelwatje belastender en intensiever voor kinderen dan het wattenstaafje. Dat komt omdat we echt heel veel speeksel van een kind nodig hebben om een test te kunnen laten lukken. Kinderen zijn dan vaak twintig minuten speeksel aan het produceren voordat een test is gelukt en vaak moeten we de test ook afbreken. Dan krijgen kinderen alsnog een antigeentest of PCR-test, wat dan wel lukt", licht locatiemanager Dijkshoorn toe.