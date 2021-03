Rotterdams plus-size model is ster in Amerika: 'Dream big, dat is hoe ik leef'

Het Rotterdamse model Danielle van Grondelle staat aan de absolute top van haar vak. Ze is een van de bekendste plus-size modellen ter wereld en woont tegenwoordig daarom deels in Los Angeles, en deels in Nederland.

Van New York tot Los Angeles, van Rotterdam tot Ibiza. Noem een plaats op de wereld en het Rotterdamse model is er geweest. Niet op vakantie, maar als plus size-model, voor fotoshoots voor de meest bekende merken denkbaar. In haar vak staat ze al tijden aan de absolute top: Van Grondelle is het bekendste plus-size model ter wereld. De klim naar deze top maakte ze door onder meer te werken voor Victoria Beckham. De voormalige Spice Girl en tegenwoordig mode-magnaat gaf haar een kans, als plus-size model, en bleef die daarna geven.

''Victoria Beckham is superlief'', vertelt Van Grondelle. ''Werken voor haar is een van mijn favoriete klussen geweest. Victoria is een grote speler in de modewereld, ze doet het heel erg goed. Ze heeft een heel mooi modehuis opgericht. Wat ik vooral heel fijn vond: ik was het eerste curvy model in haar shows. Normaal waren de meisjes in haar show heel erg slank. Maar toen boekte ze mij en waren er opeens curves in de New York Fashion Week. Daar was ik heel blij mee.''

Dream big

Van Grondelle probeerde eerst door te breken als gewoon model. Toen dat niet lukte pakte plan B meer dan goed uit. Want wat eerst een zwakte leek, bleek toen opeens een pluspunt: haar curves, zoals ze die zelf noemt, is nu zelfs waar ze bij fotografen en modemerken wereldwijd om bekend staat. Nu ze is doorgebroken is ze blij dat ze al die tijd toch heeft doorgezet, ook al kostte dat jarenlang soms bloed, zweet en tranen.

"Ik ben als curvy model gescout door een van de topbureau's in New York. Ze vroegen of ik wilde komen. Ik zei ja, maar dacht: dit duurt vast nog twee, drie jaar. Maar binnen drie weken had ik een visum en moest ik wel gaan. Maar ik ben wel heel hecht met mijn familie, dus het was moeilijk om mijn warme bubbel achter te laten en in mijn eentje naar New York te gaan, waar ik niemand kende. Maar het heeft zoveel gebracht, en mijn carrière naar een hoog level getrokken. Maar de eerste twee weken kon ik alleen maar huilen. Overdag had ik allemaal castings, met een glimlach, maar 's avonds thuis... Ik vond het zo moeilijk om mijn familie en vrienden te missen. Ik vond het heel zwaar.''

Dat blijven doorzetten loont bewijst haar verhaal. ''Ik denk dat ik goed weet wie ik ben, en ik ben content met mijn spiegelbeeld", zegt Van Grondelle. "Ook met mijn innerlijke spiegelbeeld, en dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Dat je een mooi hart hebt, dat je een mooi mens bent, dat je mensen goed behandelt.'' Van Grondelle wijst naar haar gezicht: "Dit is een kadootje van je ouders, daar doe je niks voor.'' Wijzend op haar hart: "Dus zorg er voor dat dit in orde is.''

Durf te dromen

Haar boodschap aan de volgers van Rijnmond: dream big. "Dat is hoe ik leef. Droom gewoon groot, durf te dromen! Dat doe ik zeer zeker in mijn leven. Dit hebben mijn ouders me altijd meegegeven. Mijn ouders hebben we een hele goede basis gegeven, en me altijd meegegeven dat ik perfect was zoals ik was. Toen in het begin bleek dat ik niet goed genoeg was, en niet in het stramien bleek te passen, bleven ze dat zeggen. Dat heeft me enorm geholpen.''

Alle inzet loont, want sinds haar doorbraak heeft ze ook een woning in Los Angeles. Daar kan ze nu door corona niet heen, maar ze staat te popelen om terug te keren. ''LA is een hele mooie plek, de zon schijnt er, mijn appartement is heerlijk, ik heb een zwembad, een gym. Nee, ik mag echt niet klagen.'' Grijnzend: "Maar als ik moet kiezen tussen LA en Rotterdam, dan wordt het Rotterdam."

Danielle van Grondelle is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?