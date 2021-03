Deze schoonmakers houden de Dordtse stemhokjes coronaproof

Nadat een man het stemhokje heeft verlaten, komt De Zeeuw meteen in actie. In haar blauwe hesje loopt ze naar deze plek toe. Ze tovert met haar witte handschoenen aan een desinfectiedoekje tevoorschijn. Heel de tafel wordt keurig schoongemaakt. Ook het rode potlood ontsnapt niet aan de aandacht van De Zeeuw. In een mum van tijd is alles schoongemaakt.

De Zeeuw is voor de derde dag aan het werk. "Ik vind het heel leuk", zegt ze. De Zeeuw geniet van de mensen die de stembureaus komen. "Als je niet veel te doen hebt, dan maak je een praatje. Het is hier best wel gezellig."

'Dordtse stemmers zijn netjes'

De 18-jarige Bulut is net zo ijverig als De Zeeuw. Elke keer als er is gestemd, gaat hij met een doekje over het tafeltje van het stemhokje heen. "Hygiëne is nu heel belangrijk, zeker met de pandemie die er nu is", benadrukt Bulut.

"Ik heb drie dagen lang op andere locaties telkens een andere functie gehad. Het werk van schoonmaken is leuk, afwisselend en gaat steeds door." Bulut vindt het schoonmaken van de stembureaus het leukst. "Ik ben niet zo van het stilzitten. Ik hou ervan om bezig te zijn."

Volgens de schoonmaaksters kun je veilig stemmen. De Zeeuw is van mening dat er hier geen bende wordt gemaakt. "Ze doen het netjes", zegt De Zeeuw over de stemmers in Dordrecht.