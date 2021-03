Rotterdammers krijgen cel en taakstraf voor rellen avondklok

De rechter in Rotterdam heeft zeven weken cel en een taakstraf van 200 uur opgelegd voor plunderingen tijdens de avondklokrellen. Een 19-jarige man had onder meer voedingssupplementen gestolen.

De rellen vonden plaats op 25 januari op de Beijerlandselaan. De verdachte had net met een collega van DHL pakketjes bezorgd. "Ik stapte uit en raakte verzeild in een groep. De winkels waren al opengebroken. Ik dacht ‘waarom niet’ en nam wat mee. Niet zo slim."

Hij ging ook bij andere winkels naar binnen, maar daar nam hij niets mee. De man is vrij snel op de beelden herkend. "Als ik mezelf zie, dan schrik ik. Ik ben dat niet."

25 tot 30 relschoppers in vizier

Volgens officier van justitie Ad de Beer zijn er 25 tot 30 relschoppers in het vizier en zijn de meesten zoals deze verdachte. "Gewoon jongens die bezig zijn met hun toekomst, met een opleiding of een baan. Niet de 'usual suspects' die bewust komen rellen."

De officier wijst er ook op dat het lastig is om verdachten te herkennen. "Het is donker, ze dragen een mondkapje en een hoodie. Er zijn altijd mensen die dat vergeten. We pakken vooral de sukkels."

Ad de Beer maakte ook duidelijk dat er nu, zeven weken na de rellen, lagere straffen worden geëist dan bij de eerste lichting. "Het instrument van het strafrecht om de orde te handhaven in de samenleving mag wel weer een beetje terug in zijn hok. Dat hebben we met elkaar besloten omdat alle rellen voorlopig achter de rug zijn."

Tweede verdachte

Een tweede verdachte, een 20-jarige Rotterdammer, krijgt vier maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij krijgt ook een taakstraf van 200 uur en moet een speciale training volgen, gericht op ‘eerst denken, dan doen.’ De man was betrokken bij vernielingen aan politiebureau Sandelingplein en diefstal bij een tankstation aan de Vaanweg.

“Ik heb mij laten meeslepen, het was stom”, verklaarde hij. Op de camerabeelden is te zien dat hij als eerste naar binnengaat bij het tankstation. Hij nam twee zakken snoep mee.

De politie heeft een schadeclaim van 20.000 euro ingediend. De rechter vindt dat hij dat bedrag moet betalen, samen met eventuele andere veroordeelden.