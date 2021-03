Eerste prognoses: VVD blijft grootste partij, D66 boekt grootste winst

De VVD blijft met 36 zetels de grootste partij van Nederland. Dat blijkt uit de eerste exitpolls. D66 wordt in de poll de tweede partij met 27 zetels, een winst van acht zetels. Dat is voor de partij het beste resultaat ooit.

De PVV, tot nu de grootste oppositiepartij, haalt volgens de exitpoll 17 zetels, een verlies van 3 ten opzichte van vier jaar geleden. Daarna volgt het CDA met 14 zetels (-5).

Op grotere afstand volgen dan de PvdA, die met 9 zetels onveranderd groot zou blijven, GroenLinks met 8 (-6), de SP met eveneens 8 (-6).

Forum voor Democratie wint volgens de exitpoll zes zetels en komt op 8. De Partij voor de Dieren blijft gelijk op 5 zetels. De pan-Europese partij Volt haalt bij haar debuut in de Tweede Kamer 4 zetels. Hetzelfde aantal haalt de ChristenUnie, die daarmee één zetel zou verliezen.

Ook het conservatieve JA21 komt nieuw in de Kamer, met 3 zetels. SGP zou zijn 3 zetels behouden. Denk zou een zetel verliezen en komt uit op 2 zetels. Andere debutanten zijn volgens de exitpoll BIJ1 en de BoerBurgerBeweging, beiden met 1 zetel.

50Plus houdt een zetel over, drie minder dan ze nu hebben.

Foutmarge van twee zetels

Voor de exitpoll geldt een foutmarge van twee zetels. Het aantal zetels van een partij kan dus twee hoger of lager worden. De exitpoll is vanwege het stemmen per post en het feit dat op meerdere dagen gestemd kon worden iets minder nauwkeurig dan bij vorige verkiezingen.