NIDA en Code Oranje vallen buiten de boot met 0 zetels

Het is de partijen NIDA en Code Oranje niet gelukt om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. In de voorlopige prognoses staan ze op 0 zetels.

NIDA werd in 2013 opgericht. De partij, geïnspireerd op de islam, wordt sinds die tijd aangevoerd door Rotterdammer Nourdin El Ouali, oud-raadslid voor GroenLinks.

Ook Code Oranje - met de Rotterdammers Tanya Hoogwerf en Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam hoog op de lijst - kon op onvoldoende sympathie van de kiezer rekenen.

Vier nieuwe partijen

Volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos kunnen zeker vier nieuwe partijen rekenen op een plekje in de Tweede Kamer: JA21 (3), Volt (3), Bij1 (1) en de BoerBurgerBeweging (1). Daarmee zouden in totaal zeventien partijen vertegenwoordigd worden, het hoogste aantal sinds 1918.

Bij de exitpoll moet echter met een slag om de arm worden genomen. Vanwege het briefstemmen en de meerdere verkiezingsdagen ligt de foutmarge hoger dan normaal. Bij de kleine partijen kan het uiteindelijke resultaat één zetel hoger of lager liggen. De entree van Bij1 en BBB in de Tweede Kamer is daardoor nog onzeker. Ook 50Plus, dat van vier naar één zetel in de exitpoll zakt, kan nog buiten de boot vallen.