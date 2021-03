NIDA valt buiten de boot met 0 zetels

Het is NIDA niet gelukt om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. De van oorsprong Rotterdamse partij blijft in de voorlopige prognoses steken op 0.

NIDA werd in 2013 opgericht. De partij, geïnspireerd op de islam, wordt sinds die tijd aangevoerd door Rotterdammer Nourdin El Ouali, oud-raadslid voor GroenLinks.

NIDA is sinds 2014 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rotterdam en sinds 2018 in Den Haag. Met El Ouali als nummer 1 op de lijst werd nu een poging gedaan om in de Tweede Kamer te komen.