Burgemeester Aboutaleb tevreden over verloop verkiezingen: 'Strak geregeld'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vindt dat de Tweede Kamerverkiezingen goed zijn verlopen. Hij complimenteert iedereen die het stemproces in strakke banen heeft geleid. Zelf ging hij woensdagavond kijken bij het tellen van de stemmen in Ahoy.

Normaal gesproken gebeurt het tellen in ieder stembureau afzonderlijk, maar dat is dit jaar anders. Niet bij alle bureaus was het mogelijk om corona-proof stemmen te tellen. Hierdoor werden stemmen van 66 stembureaus - van de in totaal 400 stembureaus in Rotterdam - overgebracht naar Ahoy.

Aboutaleb daarover: "Het feit dat we hier zitten, heeft allemaal met corona te maken. Stembureaus zijn doorgaans te klein om te tellen. Hier hebben we meer ruimte.

Bekijk de video in de reportage hieronder.



'Stevige klappen voor links'

Over de uitslag zegt de burgemeester dat er voor sommige partijen verrassende uitslagen bij zitten. "Zoals voor de D66 met een enorme stap voorwaarts, maar wel stevige klappen over links." Zelf is Aboutaleb aangesloten bij de Partij van de Arbeid (PvdA).

Het uiteindelijke opkomstcijfer voor de Tweede Kamerverkiezingen in Rotterdam is nog niet bekend. Om 19:00 uur stond dit cijfer op 59.6 procent. Landelijk is de opkomst vooralsnog vastgesteld op 82.6 procent.

Onder de indruk van organisatie

Aboutaleb is onder de indruk van de organisatie van de verkiezingen. Zelf is hij op verschillende stembureaus geweest. "Straks geregeld, complimenten voor iedereen die dat gedaan heeft."