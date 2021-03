Rotterdamse Oranjekerk tot het laatste moment overspoeld door stemmers

Tot de laatste minuut was het druk bij de stembureaus in de regio. Ook bij het stembureau in de Rotterdamse Oranjekerk moesten stemmers de hele dag in de rij staan. Maar aan enthousiasme ontbrak het niet bij zowel de vrijwilligers van het stembureau als de stemmers zelf.

''Vanaf 7 uur vanochtend stond er een rij. Het werd op een gegeven moment zo druk dat de container waar alle stembiljetten in gaan om geteld te worden helemaal vol zat. Eerst hebben we geprobeerd de biljetten aan te stampen, maar toen kregen we een nieuwe container'', vertelt de enthousiaste Jeanette van der Wijden die de hele dag al bij de deur de wacht houdt. ''Het is echt mooi om te zien dat zoveel mensen komen stemmen!''

Kinderen op bed en een hectische dag

''De kinderen liggen nu op bed, dus ik heb nu eindelijk tijd om te stemmen'', vertelt de Rotterdamse Shelly die een paar minuten voor negen in de rij komt staan bij de Oranjekerk. ''Ik vind het belangrijk om mijn stem uit te brengen dus dan maar op de valreep.'' Ook Simon was door de hectiek van de dag er niet aan toegekomen om eerder langs een stembureau te gaan. ''Het is vijf voor negen en ik sta nog in de rij. Maar het geeft niet.''

Populair stembureau

''Het is ook gewoon een populair stembureau'', zegt vervangend stembureauvoorzitter Eric van der Korst vlak voordat hij de zware deur van de kerk achter zich dichttrekt. ''Veel mensen willen naar hun eigen stembureau. Normaal gesproken zouden hier twee stembureaus zijn, maar door de coronamaatregelen hebben we dat terug moeten brengen naar één bureau. Ik denk dat we lang bezig zijn met tellen'', aldus een lichtvermoeide Korst.