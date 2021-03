Verkiezingsblog: Rotterdam nog niet klaar met tellen, VVD in bijna alle gemeenten de grootste partij

De Tweede Kamerverkiezingen zitten erop. De stembussen sloten woensdag om 21:00 uur en sindsdien is het tellen geblazen. Uit de eerste, voorlopige uitslagen blijkt VVD de meeste stemmen te hebben gekregen. D66 staat op een verrassende tweede plek. Lees alle updates op deze dag na de verkiezingen in dit liveblog.

* Het tellen in Rotterdam Ahoy begon woensdagavond om 23:00 uur, maar is nog niet klaar. Dit wordt donderdag verder opgepakt door een 'verse ploeg', aldus de gemeente.

* In bijna alle gemeenten in de regio is de VVD de grootste partij. Alleen in Hardinxveld-Giessendam heeft SGP meer stemmen gekregen. De resultaten van Nissewaard, Rotterdam, Hellevoetsluis en Barendrecht zijn nog niet binnen.