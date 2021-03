Mark Koevermans vrijdag te gast in FC Rijnmond

Mark Koevermans is vrijdag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Wat wil jij weten van de algemeen directeur van Feyenoord? Geef ons jouw vraag door!

Twee jaar Koevermans bij Feyenoord

Uiteraard hebben wij zelf ook al de belangrijkste thema's op een rij staan voor de uitzending van vrijdagmiddag. De voormalig tennisprof is nu twee jaar algemeen directeur van Feyenoord en moet in het komende jaar een besluit nemen over enkele pittige dossiers. Zoals de komst van een investeerder bij Feyenoord, het doorgaan of stopzetten van de plannen voor een nieuw stadion binnen Feyenoord City en natuurlijk het managen van de gevolgen van de corona-maatregelen.

Met betrekking tot de investeerders en het stadiondossier kregen wij drie maanden geleden voor het laatst een officiële update van Koevermans. Wat is er sindsdien gebeurd?

Feyenoord zal seizoenskaarthouders gaan vragen om af te zien van restitutie, de (volledige) teruggave van hun geld voor de wedstrijden die zij niet mochten bezoeken, om de kostenpost voor de betaald voetbalclub niet nog meer te laten stijgen. Aan de andere kant zal er binnenkort ook aan diezelfde mensen gevraagd moeten worden of zij, met alle onzekerheden, volgend seizoen weer een nieuwe seizoenskaart willen aanschaffen.

En dan was er deze week natuurlijk ook het nieuws vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord, waar de animositeit tussen de jonge en oude generatie trainers tot veel onrust heeft geleid. Hoe kijkt Koevermans aan tegen die situatie en wat zou volgens hem de oplossing zijn?

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show natuurlijk terug te vinden op deze website en ons YouTube kanaal.