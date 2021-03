De douane heeft woensdag ruim vierduizend kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in 4425 pakketten in een container uit Ecuador.

De container kwam op 16 maart aan in Antwerpen. Eindbestemming was een fruitbedrijf in Rotterdam. Wat er verder in de container zat, maakt het OM in verband met het onderzoek niet bekend.

De straatwaarde van de cocaïne is in totaal ruim 300 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.