Vijftien bemanningsleden van Barendrechts schip ontvoerd voor de kust van West-Afrika

Vijftien bemanningsleden van een olietanker uit Barendrecht zijn ontvoerd voor de kust van het West-Afrikaanse Benin. Het schip, de Davide B, was vorige week onderweg van de Letse hoofdstad Riga naar Lagos in Nigeria.

Het schip van De Poli Tankers telt in totaal 21 bemanningsleden. Met de vijftien ontvoerde mensen is woensdag voor het eerst sinds een aantal dagen contact geweest, zegt Cor Radings van De Poli Tankers.

"Naar omstandigheden gaat het redelijk met hen. Uiteraard blijven er grote zorgen over hun veiligheid. Alle aandacht is erop gericht om hen terug te laten keren bij hun families."

De olietanker voer onder de vlag van Malta, maar wordt beheerd door het Barendrechtse bedrijf. Aan boord waren geen Nederlanders, zegt Radings. Het gaat om een internationaal samengestelde bemanning. "Veel bemanningsleden komen uit de Filipijnen, maar ook uit Rusland of de Baltische staten."

Veiligheidsmaatregelen

Hoe de ontvoering precies gegaan is, vertelt Radings niet. Voor elke reis die het bedrijf maakt, worden strenge zichtbare én onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is aan boord een schuilplaats, een citadel, waar deze bemanningsleden zich in eerste instantie hebben teruggetrokken. "Maar dat heeft helaas niet mogen helpen. Om een beter beeld te krijgen wat zich precies heeft afgespeeld, zullen we uitgebreider met de zes overgebleven opvarenden moeten spreken."

Deze opvarenden zijn inmiddels in een veilige haven aangekomen in West-Afrika. Daar worden zij opgevangen, medisch behandeld en vervolgens gerepatrieërd. "Ze zijn ongedeerd, maar dit heeft hen uiteraard ook diep gegrepen."