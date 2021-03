Rook onder metro, voertuig ontruimd; reizigers moeten langs spoorbaan terug naar Schiedam lopen

Het voorval gebeurde rond 09:15 uur met metro C die onderweg was naar eindpunt De Terp. "We vertrokken van Schiedam Centrum. We reden nog op het rechte stuk richting Marconiplein. Plotseling voelden we een schok. Rook kwam onder het achterste metrostel vandaan", vertelt een reiziger.

Deuren open

De metro viel vervolgens stil. "De bestuurder riep om dat we moesten blijven zitten. Hij deed daarna de deuren open, zodat we in geval van nood uit de metro zouden kunnen. Daarna zei hij dat we de metro via de zijkant, langs de metrobaan, konden verlaten. Toen zijn we teruggelopen."

Tekst gaat verder onder de tweet.



De reiziger vertelt dat de metro eerder lang stil stond op station Vijfsluizen. "De deuren bleven heel lang open. Dat vond ik wel opvallend."

Tekst gaat verder onder de tweet



Het is de vierde keer dat een metrostel van de RET stilvalt en moet worden ontruimd. De laatste keer gebeurde dat op 22 februari op station Oostplein.

Eerder gebeurde het op 12 januari, ook bij Marconiplein. Daarna strandde op 8 februari een metro op station Dijkzigt.

In alle gevallen moest de metro worden ontruimd. In twee gevallen ging het om de stroomafnemer van een metro van het type SG3. Deze keer ging het op het type MG2/1, van welke serie die ook bij Oostplein was betrokken.